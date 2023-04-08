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1 час назад

Исследователи нашли таинственные знаки на Камне судьбы в Шотландии

Мира Маркина

На Камне судьбы, национальной реликвии шотландцев, ученые обнаружили новые знаки в виде римских цифр. Об этом сообщает argumenti.ru.

Исследователи нашли новые знаки на Камне судьбы в Шотландии
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Поверхность камня изучили, используя методику цифровой визуализации. Это позволило установить, что его обрабатывали несколько работников разными инструментами.

Метки, которые раньше не были зарегистрированы, открывают направления для новых научных изысканий, отмечает руководитель исследования Эван Хислоп. Сейчас нельзя точно определить их цель и смысл.

Камень судьбы, или Скунский камень — прямоугольный блок песчаника весом 152 кг. На нем до XIII века короновали шотландских монархов. В 1296 году камень похитили войска английского короля Эдуарда I, а затем использовали на коронациях правителей английских и британских правителей. Реликвию делали частью деревянного трона, на который монарх садился во время церемонии.

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Предполагалось, что Скунский камень, который вернулся в Шотландию в 1996 году и хранится в Эдинбургском замке, переместят в Вестминстерское аббатство на коронацию Карла III. Бывший министр Шотландии Алекс Салмонд не поддержал это намерение. Он предложил запретить вывозить реликвию в ответ на то, что Лондон не позволяет Шотландии провести повторный референдум о независимости.

Ранее на британской монете появился Хогвартс.

Истории,Алекс Салмонд,Елизавета II,
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