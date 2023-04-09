День 9 апреля в истории

День войск противовоздушной обороны.

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Учрежден указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Впервые праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года и отмечался 11 апреля. В 1980 году празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля. В этом году он приходится на 9 апреля.

История возникновения противовоздушной обороны в нашей стране как особого вида вооруженной поддержки в защите государства насчитывает больше 100 лет. Первые подразделения, оснащенные пулеметами и легкими пушками для борьбы с аэропланами противника, появились в конце 1914 года.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Православный праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. В этом году он выпадает на 9 апреля.

В этот день вспоминают о торжественном входе Христа в Иерусалим. Горожане приветствовали Иисуса, застелив дорогу перед ним одеждой и пальмовыми ветвями. Так на Востоке чествовали победителей. С тех пор пальмовые ветви используются как атрибут праздничных богослужений у восточных христиан и католиков.