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2 часа назад

День 9 апреля в истории

Парламентская газета

День войск противовоздушной обороны.

День 9 апреля в истории
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Учрежден указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Впервые праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1975 года и отмечался 11 апреля. В 1980 году празднование Дня войск ПВО было перенесено на второе воскресенье апреля. В этом году он приходится на 9 апреля.

История возникновения противовоздушной обороны в нашей стране как особого вида вооруженной поддержки в защите государства насчитывает больше 100 лет. Первые подразделения, оснащенные пулеметами и легкими пушками для борьбы с аэропланами противника, появились в конце 1914 года.

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Православный праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. В этом году он выпадает на 9 апреля.

В этот день вспоминают о торжественном входе Христа в Иерусалим. Горожане приветствовали Иисуса, застелив дорогу перед ним одеждой и пальмовыми ветвями. Так на Востоке чествовали победителей. С тех пор пальмовые ветви используются как атрибут праздничных богослужений у восточных христиан и католиков.

Поскольку в России не растут пальмы, да и из-за суровости климата в это время года другие деревья еще не распускаются, то символом праздника стала верба.

Истории,Иисус Христос,
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