Вербное воскресенье ежегодно отмечается за неделю до Пасхи. В 2023 году праздник приходится на 9 апреля. В этот день принято приносить домой вербу, однако не все знают, что у традиции есть несколько нюансов. Подробнее – в материале «ФедералПресс».

Что такое Вербное воскресенье

Вербное воскресенье празднуется в шестое воскресенье Великого поста, оно посвящено входу Иисуса Христа в Иерусалим. Ровно через неделю начинается Пасха – главное событие христианского мира. Дата празднования меняется из года в год, в 2023-м Вербное воскресенье выпадает на 9 апреля.

Традиции праздника

Православные несут живые веточки вербы в церковь, освящают их, молятся, а затем забирают их домой. Вербу принято сохранять в течение года, а по истечении срока ни в коем случае не выбрасывать. Веточки следует сжечь или попробовать посадить в землю, если появятся корешки.

Как хранить вербу

Ветки вербы служат напоминанием о святом Лазаре Четверодневном и входе Господнем в Иерусалим, поэтому в доме им отводят особое место – в красном углу, в юго-восточной части помещения. Некоторые ставят их возле икон, однако это необязательное правило.

Чтобы верба простояла до следующего Вербного воскресенья, необязательно хранить ее в воде. Ветки можно оставить в сухом месте – постепенно они засушатся, но по-прежнему будут радовать глаз.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Грехом в священный день считается любая работа, которая приносит усталость. К ней в том числе относится уборка: христиане верят, что вместе с грязью можно очистить дом от счастья. Также не рекомендуется трудиться на даче, шить или вязать.

Нельзя ссориться с близкими людьми или даже думать о плохом. Это может обернуться еще большими бедами в жизни. Не следует ходить на кладбище, заключать брак или устраивать застолье.

Кроме того, что в Вербное воскресенье принято ходить в церковь. Есть и другие обычаи. Например, ранним утром можно опустить в родниковую воду почки вербы, а затем использовать полученную жидкость для умывания лица – верующие полагают, что это исцеляет от всяческих болезней. Еще одна традиция – сажать в праздничный день растение, например цветок. К счастью он обязательно зацветет, а к горю – завянет, считают христиане.