Какие тайны скрывает подземный квартал в самом сердце Шотландии

В самом сердце Шотландии расположилась достопримечательность, нагоняющая ужас на туристов, — Тупик Мэри Кинг, окутанный мрачными легендами.

Спрятанный под Эдинбургом подземный квартал XVII века когда-то был рассадником чумы, а также укрытием для преступников и адептов различных религиозных сект. Какие еще тайны скрывают таинственный улицы, спрятанные от чужих глаз много лет, читайте в материале «Рамблера».

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Тупик Мэри Кинг был обнаружен в 1990-х годах, когда рабочие проводили ремонтные работы в здании на Роял Майл. Подземный квартал получил свое название в честь богатой домовладелицы Мэри Кинг, которая несколько столетий назад владела большинством зданий на этих улицах. Тупик состоит из узких и темных проходов и комнат, расположенных на разных уровнях под землей. Его возраст оценивается в несколько веков.

Существует устоявшийся миф, что в начале XVIII века (в 1644 году)

власти Эдинбурга закрыли тупик Мэри Кинг, чтобы удержать заболевших бубонной чумой в карантине, оставив там почти 600 жителей умирать без какой-либо надежды. После того, как эпидемия «черной смерти» миновала, люди продолжали жить в этом квартале вплоть до XIX века, когда район выселили и закрыли. Над этим местом была построена Королевская биржа, а сам тупик был забыт, пока рабочие, копавшие на улице, случайно не обнаружили извилистые улочки внизу.

В настоящее время тупик Мэри Кинг является популярным туристическим объектом, здесь проводятся экскурсии историческими реконструкторами, что привлекает тех, кто интересуется мрачной историей и многочисленными рассказами о привидениях. Десятилетняя Энни, погибшая от чумы, считается одним из самых известных призраков, предположительно обитающих в этом месте. Те, кто верят в этот фантом, говорят об изменениях температуры и странном присутствии девочки в комнате. Многие оставляют для нее игрушки, куклы и сладости.