Илларионов день: что нельзя делать 10 апреля

10 марта отмечается народный праздник Илларионов день. Христиане чтут память святого Илариона. Также в этом году на 10 апреля приходится Страстной понедельник, который знаменует начало пасхальной недели. В материале "Рамблера" — о том, что можно и что нельзя делать в эту дату.

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Считалось, что с этого дня начинается настоящая весна, поэтому в этот день наши предки убирали теплую одежду, сани и оставляли все это до зимы. Стоит последовать их примеру и разобрать шкаф, чтобы подготовиться к теплым дням.

Так как в день Иллариона уже везде сходил снег, наши предки отправлялись в лес на поиски лекарственных трав. Чтобы в доме все были здоровыми, они делали венок из лесных цветов и вешали его в углу дома. Считалось, что таком амулет, созданный в этот день, помогает отгонять болезни.

В эту дату также стоит начать подготавливать дом к Пасхе: убрать и выбросить все лишнее и ненужное. Можно заняться посевными работами — 10 апреля все посаженные растения дадут плоды.

Что нельзя делать 10 апреля

В эту дату запрещается использовать нецензурную брань. Также не стоит ругаться с родственниками и близкими людьми, иначе все может перерасти в длительную ссору.

Сегодня запрещено выворачивать карманы. Иначе вы потеряете все свои сбережения в результате кражи или других деяний, а восстановить финансы не получится. Также 10 апреля нельзя поднимать деньги на улице — они принесут вам несчастье.

В доме не стоит хлопать дверьми, иначе можно разозлить домового, тогда в семье появятся разногласия, ссоры и болезни. Также запрещено тушить свечи в этот день — они должны догореть до конца.

Народные приметы на 10 апреля