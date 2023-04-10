Как старое ведро стало причиной войны

Поводов для войны, к сожалению, может быть очень много. И не всегда нужен какой-то особенный и веский мотив, чтобы начать боевые действия. Так, например, в XIV веке причиной войны стало обычное деревянное ведро.

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О том, как это произошло, читайте в материале «Рамблера».

В XIV веке солдаты из итальянской Модены пробрались в другой город, Болонью. Они ограбили местных жителей, а чтобы вынести трофеи из города использовали обычное деревянное ведро, висевшее у колодца.

Когда власти Болоньи узнали об ограблении и обнаружили пропажу, то потребовали у жителей Модены вернуть все награбленное. Особенно, кстати, делали упор на возвращение деревянного ведра, ведь оно было собственностью города.

Жители Модены эти просьбы оставили без внимания, а зря. В Болонье в короткие сроки собрали 30000 пехотинцев и 2000 всадников и отправили их на осаду Модены.

Разумеется, претензии у болонцев к жителям Модены и до этого имелись, в том числе и территориальные, а украденное у города ведро послужило лишь поводом к действиям.

Правда, болонцам, несмотря на численное преимущество армии не повезло: воины Модены разбили их в пух и прах, а затем ворвались в Болонью, разрушили плотину на реке, благодаря которой в город поступала пресная вода, разорили несколько крепостей, а также украли еще одно деревянное ведро, в отместку властям города.