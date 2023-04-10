Букингемский дворец выпустил официальный эмодзи к коронации Карла III
Эмодзи, созданный в преддверии коронации Карла III, представляет собой цифровое изображение короны Святого Эдуарда XVII века, которую наденет будущий король Великобритании в Вестминстерском аббатстве. Об этом пишет Daily Mail.
Эмодзи изображает золотую корону Святого Эдуарда с драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации 6 мая.
Букингемский дворец сообщил, что цифровые изображения в честь предстоящей коронации будут появляться в Twitter с 10 апреля при использовании хэштегов #Coronation, #CoronationConcert, #CoronationWeekend и #CoronationBigLunch.
Официальным эмодзи в честь Платинового юбилея Елизаветы II стал корги по кличке ПиДжей в короне. Мультяшное изображение веселой собаки любимой породы покойной королевы появилось в аккаунте королевской семьи в Twitter со словами: «Знакомьтесь, корги Пи-Джей, наш юбилейный эмодзи!»