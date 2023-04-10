Букингемский дворец выпустил официальный эмодзи к коронации Карла III

Эмодзи, созданный в преддверии коронации Карла III, представляет собой цифровое изображение короны Святого Эдуарда XVII века, которую наденет будущий король Великобритании в Вестминстерском аббатстве. Об этом пишет Daily Mail.

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Эмодзи изображает золотую корону Святого Эдуарда с драгоценными камнями и пурпурной бархатной тканью. Реальную версию короны Карл III наденет во время коронации 6 мая.

Букингемский дворец сообщил, что цифровые изображения в честь предстоящей коронации будут появляться в Twitter с 10 апреля при использовании хэштегов #Coronation, #CoronationConcert, #CoronationWeekend и #CoronationBigLunch.