Почему кошка меня мнет лапками: причины и их значение

Внезапно ваша кошка подходит к вам и начинает разминать живот, ногу или другую часть вашего тела, ритмично двигая передними лапами.

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Вопрос о том, почему кошка, когда лежит на вас, начинает перебирать передними лапками, как бы массируя, является одним из самых часто задаваемых вопросов среди тех, кто делит свою жизнь с представителями семейства кошачьих.

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Это, несомненно, любопытное поведение: внезапно ваша кошка подходит к вам и начинает разминать живот, ногу или другую часть вашего тела, ритмично двигая передними лапами. Кошка может сопровождать это движение мурлыканьем или мяуканьем, также она иногда это делает вовсе не на хозяине, а, к примеру, на диване или кровати. Некоторые кошки "месят" с втянутыми когтями, а в ином случае они их выпускают. Так почему же они это делают? Расскажем.

Происхождение этого поведения

Кошки учатся месить, когда они еще котята, и еще находятся в стадии лактации. Разминание груди передними лапками помогает вытолкнуть молоко из матери, чтобы оно лучше выходило и котенку было легче его пить. Таким образом, разминание становится рефлексом, который кошка поддерживает на протяжении всей своей жизни.

Раньше считалось, что разминание во взрослом возрасте - это не естественное поведение, а проблема, возникшая в результате преждевременного отлучения от груди.

Однако со временем было доказано, что подавляющее большинство кошек продолжают месить во взрослом возрасте, независимо от того, как рано или поздно они были разлучены со своими матерями.

То, что месиво изначально служит для облегчения кормления котенка, не означает, что ваша кошка любит вас потому, что хочет покормить себя, или потому, что считает, что вы ее мать. Это просто означает, что такое поведение приобретается на ранних этапах его жизни. Этот рефлекс очень тесно связан с отдыхом и благополучием.

Причины, по которым кошка "месит"

Существует множество теорий, которые пытаются объяснить. Мы собрали самые популярные среди среди экспертов по поведению кошек.

1. Кошка готовится к отдыху. Первая причина, по которой кошки разминаются, - это подготовить себе удобное место для отдыха. В этом случае такое поведение может быть связано с потребностью кошек, живших в дикой природе, давить листья и ветки на земле, чтобы создать себе удобное местр, где можно было бы отдохнуть. Независимо от происхождения, и самки, и самцы могут инстинктивно начать разминать одеяло, диван или вас, чтобы потом лечь с большим комфортом.

2. Кошка отмечает свою территорию. Кошки - это территориальные животные, поэтому еще одна причина, по которой животное из семейства кошачьих может месить поверхность или человека, - это пометить свою территорию. Кошки обладают рядом ароматических желез (то есть вырабатывающих запах и феромоны) на подушечках лап, которые активируются при разминании поверхности.

Вы можете предположить, что ваша кошка пытается отметить то, что она месит, в том числе и себя, если помимо этого она также трется щеками, подбородком или усами. Это происходит чаще всего (но не только), когда в одном доме проживает несколько кошек. Итак, если ваша кошка ласкает вас, возможно, она пытается сказать миру (и другим вашим питомцам), что вы ее.

3. В моменты счастья. Во многих случаях кошка месит просто потому , что ей удобно и непринужденно. Кошка связывает разминание с ситуацией большого благополучия: когда она была маленькой и была в безопасности со своей матерью и кормлением. Вот почему разминание может возникать как рефлекс, когда животное расслаблено и чувствует себя хорошо. Хороший знак!

4. Эмоциональная привязанность. Вопреки распространенному мнению, кошки устанавливают связи со своими хозяевами-людьми и даже с другими домашними животными в доме и очень любят их компанию, вплоть до того, что всегда следуют за ними по всему дому. Ели у вас дома есть еще кошка, собака или дже грызун, ваш питомец может тоже их "месить", а также одновременно облизывать и грызть. С другими животными тоже может образоваться привязанность, эмоциональная связь. Другими словами: возможно, ваша кошка месит вас просто потому, что любит вас и ей нравится быть с вами. Это особенно вероятно, если ваша кошка относится к самым ласковым породам кошек в мире.

Разминание почти всегда является проявлением привязанности или показателем того, что кошка довольна и расслаблена.

5. Потягивание с разминанием. Кошки проводят большую часть своей жизни во сне. А после такого долгого сна обычно они потягиваются, что доставляет кошкам особое настроение.

Не следует путать разминание с другими действиями

Не стоит путать разминание с такими действиями, как точение когтей или с позой кошки во время течки.

Два наиболее частых примера:

Поза кошки верхом во время течки. Одним из типичных признаков того, что у кошки течка, является ритмичное движение задними лапами, которое они обычно совершают, поджимая хвост и обнажая гениталии. Это поза верховой езды или лордоза, не имеющая отношения к разминанию. Тем не менее, многие кошки, как правило, месят чаще, когда у них течка.

Заточка когтей. Разминание также отличается от затачивания когтей, движения, которое кошки выполняют, вбивая и проводя когтями передних лап по разным поверхностям. Цель такого поведения - поддерживать ногти в хорошем состоянии и отмечать территорию.

Что делать, если кошка царапает вас когтями во время разминания

Кошки нередко выпускают когти, когда что-то или кого-то месят. Этот жест может превратить разминание в очень болезненный момент, но важно понимать, что кошка не собирается причинять вам вреда. Это просто рефлекс.

Вот почему, если кошка поцарапала вас когтями, разминая вас, важно подавить желание быстро оттолкнуть ее. Также не кричите и не наказывайте ее. Если вы сделаете что-нибудь из этого, кошка наверняка будет ассоциировать это не с когтями, а с тем, что она вас месит или, что еще хуже, с тем, что она находится у вас на руках. Она будет думать, что лежать на вас или даже подходить небезопасно, и это может создать поведенческие проблемы.

Трудно помешать вашей кошке выпускать когти во время разминания, если у нее такая привычка, поэтому ваше лучшее оружие - профилактика. Если ваша кошка часто забирается к вам на спину и месит вас в определенное время (когда вы находитесь на диване, в кровати и т.д.), держите под рукой толстое полотенце и кладите его себе на колени, когда кошка садится.