Найдена самая ранняя из известных записей живого концерта The Beatles

Полный живой концерт группы The Beatles записан весной 1963 года. Тогда ливерпульская четверка не была известна всему миру и только дебютировала с альбомом "Please Please Me". Эксперты назвали запись живого концерта самой ранней. Пленку решено отреставрировать и опубликовать.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Часовая запись на магнитной ленте сделана Джоном Блумфилдом в школе-интернате Стоу в Бакингемшире 4 апреля 1963 года, когда там выступала группа.

Историк Битлз Марк Льюисон прослушал пленку целиком и назвал ее уникальной. Теперь это первая известная запись концерта группы, сделанная на пороге прорыва к мировой славе.

Битлы сыграли песни из своего дебютного альбома "Please Please Me", который вышел в марте 1963 года, а также известные композиции в стиле ритм-н-блюз.

На записи слышно, как участники группы отвечают на вопросы учеников школы и шутят между собой в перерывах между песнями.