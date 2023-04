Найдена самая ранняя из известных записей живого концерта The Beatles

Полный живой концерт группы The Beatles записан весной 1963 года. Тогда ливерпульская четверка не была известна всему миру и только дебютировала с альбомом "Please Please Me". Эксперты назвали запись живого концерта самой ранней. Пленку решено отреставрировать и опубликовать.