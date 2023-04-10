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2 часа назад

Найдена самая ранняя из известных записей живого концерта The Beatles

Российская Газета

Полный живой концерт группы The Beatles записан весной 1963 года. Тогда ливерпульская четверка не была известна всему миру и только дебютировала с альбомом "Please Please Me". Эксперты назвали запись живого концерта самой ранней. Пленку решено отреставрировать и опубликовать.

Найдена самая ранняя из известных записей живого концерта The Beatles
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Часовая запись на магнитной ленте сделана Джоном Блумфилдом в школе-интернате Стоу в Бакингемшире 4 апреля 1963 года, когда там выступала группа.

Историк Битлз Марк Льюисон прослушал пленку целиком и назвал ее уникальной. Теперь это первая известная запись концерта группы, сделанная на пороге прорыва к мировой славе.

Битлы сыграли песни из своего дебютного альбома "Please Please Me", который вышел в марте 1963 года, а также известные композиции в стиле ритм-н-блюз.

На записи слышно, как участники группы отвечают на вопросы учеников школы и шутят между собой в перерывах между песнями.

Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привести запись в порядок и опубликовать для широкого слушателя.

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