Почему ваша собака вас игнорирует

Почему собака меня не слушается?

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На самом деле, причин здесь много. Первым делом обратите внимание на здоровье вашего четвероного друга: возможно, собака не может выполнить ту или иную команду из-за физических недомоганий или травм. При таком подозрении мы рекомендуем обратиться к ветеринару для постановки корректного диагноза и разработки плана лечения (не забывайте, самолечение может привести к ухудшению ситуации). Не слушаться собака может и из-за внешних условий: жара и холод (особенно если вы только что переехали в регион с новым для вас климатом), шум и суета (улицы крупных городов или большое количество гостей в доме) сбивают животное c толку.

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Также к причинам относят:

Чувство страха (собака может испугаться чего-то до того, как прозвучала команда, или же бояться самого хозяина);

Усталость;

Избалованность;

Инстинкт доминирования (у некоторых пород это врожденное, но и они поддаются дрессировке).

Как найти общий язык с питомцем?

Поощряйте его отзывчивость и вовлеченность

Собаки хорошо понимают систему с наградами, даже если это совсем небольшие вкусняшки типа хрустящего собачьего печенья или кусочков корма. Поощрять нужно с самого старта дрессировки, но только за достижения (чтобы у животного выстроился ассоциативный ряд «команда — выполнение — приз») или за высокую вовлеченность, чтобы подкрепить интерес собаки к тренировкам. Давать лакомства в качестве утешения, когда что-то не получается, не советуем. Такую «поддержку» питомец не распознает, а только потеряет мотивацию заниматься. Съедобные награды выбирайте разнообразные, но отдавайте преимущество полезным «блюдам».

Увлекайте собаку

Вспомните себя в школьные или университетские годы. Наверняка вам приходилось посещать занятия, во время которых было интереснее рассматривать стену, чем вести конспект и внимательно слушать преподавателя. У собак отношение к учебе и тренировкам весьма похожее: прогуливать им сложнее, но вот вяло выполнять задачи и не запоминать объяснения хозяина они вполне могут. Поэтому и лакомства для поощрений нужны разные, и в программы тренировок лучше включать разные упражнения. Еще один важный нюанс — смена локаций. К домашним занятиям животное привыкает довольно быстро, а вот улица каждый раз вызывает неподдельный интерес: тем более, если вы чередуете разные улочки и парки.

Выбирайте правильную интонацию

Опять же, вспоминаем себя: в детстве разговор со взрослыми на повышенных тонах вызывал у нас скорее истерику, нежели мотивацию учиться лучше. Вот и собакам приятно слышать, когда хозяин их о чем-то просит без злобы и раздражения. Особенно это актуально на первых тренировках: питомцу нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям «игры».