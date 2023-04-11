Берещенье: что нельзя делать 11 апреля

11 апреля наши предки посвящали главному "народному" дереву –березе. Неслучайно сегодняшний день получил название Берещенье. Подробнее о том, что нельзя делать 11 апреля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня незамужним девушкам не стоит носить белое и вплетать в косы белые ленты. Считается, что на Берещенье белой должна быть только береза. Если ослушаться совета, можно очень скоро растерять всю красоту.
11 апреля нельзя вывешивать белое белье на улицу – в него может забраться нечистая сила.
На Руси считалось, что на Берещенье просыпаются русалки, поэтому мочить ноги в водоемах, стирать что-либо и рыбачить запрещено.
Сегодня также не нужно сидеть под плакучей ивой. Считается, что это место выбирают души умерших людей, чтобы встретить весну.
Если облака плывут высоко и быстро, погода будет хорошей.
Утром на небе много больших туч – грядет дождь.
Галки собираются в стаи и летят, когда предчувствуют дождь.
Если сороки строят гнезда на нижних ветках деревьев, лето будет грозовое.
Сок из березы течет быстро и обильно – лето будет дождливым.