День Тита Чудотворца: что нельзя делать 15 апреля
15 апреля православные верующие вспоминают преподобного Тита Чудотворца.
В народе этот день получил название Ледолом, потому что, согласно поверьям, именно в этот день начинается ледоход.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 15 апреля
Сегодня не рекомендуется спать на несвежем постельном белье. В противном случае оставшийся там негатив будет преследовать и во сне, и в жизни.
15 апреля не стоит думать о плохом – это приведет к несчастьям.
На Тита Чудотворца нельзя кормить ворон, они могут принести в дом беды.
Тем, кто занимается продажей, нельзя отдыхать сегодня. Иначе можно лишить себя прибыли.
Приметы
Если вороны играют в небе, грядет ясный солнечный день.
Голуби воркуют – будет тепло.
Сильное половодье, а также крики перепелов и глухарей – к богатому урожаю.
Вьющиеся в небе грачи на Тита указывают на скорый дождь.