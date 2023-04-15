День Тита Чудотворца: что нельзя делать 15 апреля

15 апреля православные верующие вспоминают преподобного Тита Чудотворца.

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В народе этот день получил название Ледолом, потому что, согласно поверьям, именно в этот день начинается ледоход.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 апреля

Сегодня не рекомендуется спать на несвежем постельном белье. В противном случае оставшийся там негатив будет преследовать и во сне, и в жизни.

15 апреля не стоит думать о плохом – это приведет к несчастьям.

На Тита Чудотворца нельзя кормить ворон, они могут принести в дом беды.

Тем, кто занимается продажей, нельзя отдыхать сегодня. Иначе можно лишить себя прибыли.

Приметы

Если вороны играют в небе, грядет ясный солнечный день.

Голуби воркуют – будет тепло.

Сильное половодье, а также крики перепелов и глухарей – к богатому урожаю.