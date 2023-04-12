День Иоанна Лествичника: что нельзя делать 12 апреля

12 апреля православные верующие чтят память преподобного Иоанна Лествичника, настоятеля Синайского монастыря.

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Через четыре дня наступит Пасха, поэтому уже сегодня многие приступают к уборке в доме перед праздником.

Подробнее о том, что нельзя делать 12 апреля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 12 апреля

Сегодня нельзя уезжать далеко из дома. В противном случае, в дороге может произойти беда.

12 апреля считается неблагоприятным днем для тяжелого физического труда. Сегодня не стоит поднимать тяжелые предметы, иначе могут разболеться суставы. Спортом также не рекомендуется заниматься.

В день Иоанна Лествичника нельзя конфликтовать и ссориться с окружающими.

Кроме того, сегодня запрещено заниматься рукоделием, шить и вязать – по народным приметам, сегодня на кончике иглы сидит бес, который будет вредить.

Приметы

Если 12 апреля солнечно и ясно, то лето будет теплым и плодородным. Если же льет дождь, лето будет холодным и неурожайным.

Заметили на небе первую ласточку? Грядут удача и успех в делах.