День Иоанна Лествичника: что нельзя делать 12 апреля

12 апреля православные верующие чтят память преподобного Иоанна Лествичника, настоятеля Синайского монастыря.
Через четыре дня наступит Пасха, поэтому уже сегодня многие приступают к уборке в доме перед праздником.
Подробнее о том, что нельзя делать 12 апреля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня нельзя уезжать далеко из дома. В противном случае, в дороге может произойти беда.
12 апреля считается неблагоприятным днем для тяжелого физического труда. Сегодня не стоит поднимать тяжелые предметы, иначе могут разболеться суставы. Спортом также не рекомендуется заниматься.
В день Иоанна Лествичника нельзя конфликтовать и ссориться с окружающими.
Кроме того, сегодня запрещено заниматься рукоделием, шить и вязать – по народным приметам, сегодня на кончике иглы сидит бес, который будет вредить.
Если 12 апреля солнечно и ясно, то лето будет теплым и плодородным. Если же льет дождь, лето будет холодным и неурожайным.
Заметили на небе первую ласточку? Грядут удача и успех в делах.
Если сегодня услышали журчанье ручья, скоро вам предстоит встретить вторую половинку.