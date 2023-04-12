Как прошла единственная встреча Юрия Гагарина и Елизаветы II

В рамках международного тура после исторического полета в космос, который состоялся 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин посетил Великобританию. Как прошла первая и единственная встреча советского космонавта и ныне покойной королевы Елизаветы II, рассказываем в материале «Рамблера».

Сложно было предсказать, как чопорные англичане примут первого человека, совершившего полет в космос (он длился 108 минут). Официально в Соединенное Королевство Гагарина пригласили организаторы советской торгово-промышленной выставки в Лондоне и манчестерский профсоюз литейщиков. Речи о том, что космонавт может встретиться с королевой Елизаветой II, даже не велось. Премьер-министр страны Макмиллан не собирался устраивать для советского героя особого приема и настоятельно рекомендовал последовать его примеру министров и монарших особ. Правительство также вело работу через СМИ, призывая англичан не отождествлять «личные достоинства» Гагарина с политикой СССР. Однако все пошло по незапланированному сценарию, и Юрию удалось перевернуть правила игры.

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Как Гагарина встретили по прилете в Лондон?

11 июля 1961 года Юрий Гагарин сошел по трапу Ту-104 в аэропорту города Лондона и вышел к толпе журналистов и обычных граждан Соединенного Королевства. Их было так много, что они не смогли разместиться на территории аэропорта. Как только толпа увидела первого в мире космонавта, она взорвалась аплодисментами и восторженными криками, которые постепенно превратились в скандирование его фамилии. Такого теплого приема от англичан определенно никто не ожидал.

Учитывая народные настроения и необходимость поддерживать международный имидж государства, политическая верхушка решила принять космонавта по высшему разряду. Секретарь английской королевы же еще за час до приземления советского героя на территории Англии отправил ему приглашение на обед в Букингемском дворце через дипломата Александра Солдатова, который тогда работал в советском посольстве в Лондоне.

Историческая встреча состоялась 14 июля 1961 года — космонавта принимали со всеми почестями: впервые в истории Ее Величество разрешила всем слугам и придворным выстроиться в вестибюле, чтобы своими глазами увидеть человека, который побывал в космосе. Когда Гагарин зашел в приемный зал, в нем уже было около двух десятков гостей, которые были также приглашены на ланч у Елизаветы. Через какое-то время появилась и сами королева с мужем, принцем Филиппом, и десятилетней дочерью Анной. Появление Ее Высочества означало начало королевского приема и обещанного ланча.

Выросший в простой деревенской семье Гагарин понятия не имел, как нужно пользоваться всеми теми столовыми приборами, которые лежали перед ним. Но он вышел из положения, сказав: «Давайте есть по-русски». Он взял ложку, положил в свою тарелку салат и приступил к ланчу. К еще большему изумлению присутствовавших Елизавета II поддержала космонавта и, взяв большую ложку, обратилась к гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински».