Чистый четверг 2023: какого числа, суть, что нельзя делать в этот день

Если открыть православный календарь, то такого названия – Чистый четверг – в нем не будет. Как и все дни в течение Страстной седмицы, четверг называют Великим. Какого числа в этом году будет Чистый четверг, что можно и нельзя делать, читайте в материале «Рамблера».

© Леонардо да Винчи. "Тайная Вечеря"

Последняя неделя перед Пасхой, которую еще называют Страстной седмицей имеет огромное значение для православных христиан. В это время вспоминают последние дни Христа перед распятием и последующим воскрешением.

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История Чистого четверга

Чтобы понимать историю, достаточно обратиться к любому из Евангелий (напомним, что всего их четыре), в каждом из которых подробно описано, что происходило в этот день и что говорил Иисус.

В этот вечер перед Тайной вечерей обязанность совершить омовение ног всем участникам взял на себя Иисус Христос. Тем самым он показал пример смирения и объяснил, что люди равны перед Богом, а значит господин не больше своего раба. Иисус уже знал, что один из апостолов предал его, но не назвал его имени.

Историки расходятся во мнениях, почему Иуда пошел на предательство. Только ли из-за сребролюбия и по наущению дьявола. Не так давно было найдено Евангелие от Иуды, оно не считается каноническим, но в нем содержится информация, которая позволяет сделать вывод о том, что Иисус мог сам попросить Иуду пойти на такой шаг.

Алмейда Жуниор, "Раскаяние Иуды"

В пятницу, которую также называют Великой или Страстной, Иисуса распяли. Иуда Искариот не смог смириться с этим и совершил самоубийство, не дождавшись воскрешения Иисуса.

Когда будет Чистый четверг в 2023 году

Каждый год дата меняется и зависит от того, в какой день будет Пасху. Праздник Светлого Христова Воскресения каждый год выпадает на разные дни. В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля, соответственно четверг накануне будет 13 апреля.

Что нужно делать в Чистый четверг

По народным поверьям, в этот день нужно встать до восхода солнца и как минимум умыться, а лучше совершить полное омовение и желательно из серебряной посуды. Если ковшика серебряного нет, подойдет даже ложка. Еще в этот день принято трижды считать деньги: на восходе, в полдень и на закате – делается это, чтобы привлечь финансовую удачу. Но церковь не одобряет слепую веру в приметы. А вместо этого призывает прийти в храм на службу.

В Великий четверг совершается особое богослужение, во время которого верующие также причащаются. Вообще-то причастие можно совершить не только в этот день, но многие выбирают именно его, так как главным событием Тайной вечери стало установление таинства причастия. Иисус раздал ученикам хлеб со словами, что это тело его, и разлил вино, сказав, что это кровь его.

Во время вечерней службы чтение «Двенадцати страстных Евангелий» – это отрывки из Писания о том, как провел последние часы своей земной жизни Иисус, как его арестовали, судили и распяли.

Еще в этот день принято печь куличи и красить яйца, а также готовить творожные пасхи, убирать дом. Но опять же священники рекомендуют делать это раньше, а в четверг прийти на богослужение.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Самая главная примета, которая вспоминается в связи с Чистым четвергом, – «птица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Конечно, этому есть свои причины, для гнезд еще слишком рано и холодно, потомство птицы будут заводить чуть позже. А девушкам не нужно следовать рекомендации буквально, опрятно надо выглядеть всегда, а вот уделять излишнее внимание внешности не стоит.