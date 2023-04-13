Почему кот смотрит в пустоту

Владельцы кошек иногда замечают, что те подолгу сидят и смотрят в одну точку. Питомец, уставившийся в пустой угол или на стену, может выглядеть пугающе. Но дело не в мистических сущностях, притаившихся в комнате, а в особенностях кошачьего зрения.

Фото: Petstory Petstory

В попытках объяснить это явление многие обращаются к мистике. Например, некоторые считают, что питомец видит фигуры умерших людей или домового. Самые жуткие теории предполагают, что в этот момент в домашнего любимца вселяется злой дух, и он даже становится опасен. На самом деле причины не эзотерические, а физиологические.

Зрение кошек значительно острее человеческого. В глазу расположено в 6-8 раз больше светочувствительных стержней, позволяющих видеть при слабом освещении. А еще кошки способны распознавать спектры света, недоступные людям. К примеру, питомцы видят ультрафиолет.

Если любимец сидит и пристально на что-то смотрит, скорее всего, он уловил еле заметное движение пылинок или игру света. Ваш глаз просто не способен увидеть то же самое.

Иногда кот может замереть не только из-за замеченного движения, но и из-за звука, который вы тоже не слышите. Слух питомцев способен уловить даже ультразвук. Услышав что-то, домашний любимец начинает высматривать источник шума.

Чувствительные кошачьи усы, вибриссы, тоже помогают «хвостикам» ощущать малейшие изменения вокруг. Питомец может не заметить движение, но почувствовать его, и тогда он останавливается и замирает.

Из-за природного любопытства животные могут высматривать что-то на протяжении долгого времени. Если кошка уловила мимолетное движение, она будет сидеть и ждать, когда оно повторится. Питомец способен «окаменеть» на несколько минут.