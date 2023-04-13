Что нельзя делать 13 апреля

В этом году Чистый четверг выпал на 13 апреля. В этот день православная церковь чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

В Чистый четверг нельзя давать деньги в займы, одалживать у кого-то самому, совершать крупные покупки, особенно за наличные деньги. Поверья гласят, что это может привести к финансовым проблемам в семье. Чтобы удвоить свой достаток и привлечь богатство трижды в день нужно пересчитать все деньги, которые есть в доме.

Чужим не стоит давать не только деньги, но и свои личные вещи в пользование. Наши предки считали, что так можно отдать другому свою удачу и счастье.

Для женщин плохая примета — смотреться в зеркало: это может лишить их здоровья и красоты. Еще в народе считали, что девушкам не стоит носить украшения 13 апреля, чтобы не навлечь на себя неприятности.

В Чистый четверг запрет распространяется и на шумные застолья, развлечения, выяснения отношений, а также на тяжелый труд.

В четвертый день Страстной седмицы принято печь куличи и красить пасхальные яйца. Если первый кулич получился пышный и мягкий — это к удаче, а если черствым, сухим, горелым — к невзгодам. Приметы гласят, что нужно успеть завершить все подготовительные дела до конца дня и не откладывать на завтра.