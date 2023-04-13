Какой период советской истории можно назвать «лучшими временами»

Вообще отечественная история довольно трагична, какой отрезок времени не возьми. Вот, к примеру, период СССР отметился Гражданской войной и последовавшей разрухой, Великой Отечественной войной и поствоенным кризисом, эпохой тотального дефицита, совпавшей с распадом страны…
Но были в ней и светлые стороны — «хорошие времена» — периоды относительно стабильности, которые принято вспоминать с теплотой и ностальгией.
Пожалуй, именно период после окончания Гражданской войны, в начале 1920-х, характеризуется наивысшим подъемом энтузиазма. Верилось, что мы строим мир — пусть пока в рамках отдельного государства, но не за горами и общемировое пришествие коммунизма. Надо отдать должное и советской власти, которая с не меньшим энтузиазмом бралась за воплощение самых креативных и смелых идей.
К середине 1930-х, благодаря проведенной коллективизации и индустриализации, советской власти удалось преодолеть большинство неурядиц первых лет существования государства. Была отменена карточная система, росли зарплаты, расширялся ассортимент доступных товаров — жить, действительно, стало лучше и веселее.
Лишь к середине 1950-х стране удалось восстановиться после еще одной разрушительной войны. Новый генсек Хрущев провозгласил курс на либерализацию и мирное сосуществование с Западом. Период «оттепели» характеризуется бурным расцветом советской культуры и романтизацией: люди ходили в походы, участвовали в комсомольских стройках, мечтали о покорении космоса и верили в близкий приход коммунизма, который казался как никогда близким.
Период правления Брежнева был эпохой стабильности, которую, впрочем, Горбачев впоследствии назвал «временем застойных явлений». Но советских граждан этот «застой» мало волновал — жизнь была спокойной и расписанной на много лет вперед: университет, а потом гарантированная работа с повышением по службе, общежитие, а потом и своя квартира, машина и обеспеченная старость.
С объявленными Горбачевым глобальными реформами — Перестройкой — связан новый период всплеска энтузиазма. Уж теперь-то мы точно заживем, как на Западе. Демократия и гласность позволили советскому человеку чувствовать себя свободным, как никогда ранее. Вот только эта свобода никак не сказывалась на появлении продуктов на прилавках.
Тотальный дефицит и отказ от идеологии, которая раньше спасала в трудные времена, привели к скорому развалу страны. Остались лишь воспоминания о том, как хорошо жили раньше…