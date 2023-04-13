Какой период советской истории можно назвать «лучшими временами»

Вообще отечественная история довольно трагична, какой отрезок времени не возьми. Вот, к примеру, период СССР отметился Гражданской войной и последовавшей разрухой, Великой Отечественной войной и поствоенным кризисом, эпохой тотального дефицита, совпавшей с распадом страны…

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но были в ней и светлые стороны — «хорошие времена» — периоды относительно стабильности, которые принято вспоминать с теплотой и ностальгией.

Видео дня

Мы наш, мы новый мир построим

Пожалуй, именно период после окончания Гражданской войны, в начале 1920-х, характеризуется наивысшим подъемом энтузиазма. Верилось, что мы строим мир — пусть пока в рамках отдельного государства, но не за горами и общемировое пришествие коммунизма. Надо отдать должное и советской власти, которая с не меньшим энтузиазмом бралась за воплощение самых креативных и смелых идей.

Жить стало лучше, жить стало веселее

К середине 1930-х, благодаря проведенной коллективизации и индустриализации, советской власти удалось преодолеть большинство неурядиц первых лет существования государства. Была отменена карточная система, росли зарплаты, расширялся ассортимент доступных товаров — жить, действительно, стало лучше и веселее.

Мирное сосуществование с капиталистическим миром

Лишь к середине 1950-х стране удалось восстановиться после еще одной разрушительной войны. Новый генсек Хрущев провозгласил курс на либерализацию и мирное сосуществование с Западом. Период «оттепели» характеризуется бурным расцветом советской культуры и романтизацией: люди ходили в походы, участвовали в комсомольских стройках, мечтали о покорении космоса и верили в близкий приход коммунизма, который казался как никогда близким.

Застойные явления

Период правления Брежнева был эпохой стабильности, которую, впрочем, Горбачев впоследствии назвал «временем застойных явлений». Но советских граждан этот «застой» мало волновал — жизнь была спокойной и расписанной на много лет вперед: университет, а потом гарантированная работа с повышением по службе, общежитие, а потом и своя квартира, машина и обеспеченная старость.

Перестройка, демократия, гласность

С объявленными Горбачевым глобальными реформами — Перестройкой — связан новый период всплеска энтузиазма. Уж теперь-то мы точно заживем, как на Западе. Демократия и гласность позволили советскому человеку чувствовать себя свободным, как никогда ранее. Вот только эта свобода никак не сказывалась на появлении продуктов на прилавках.