Десятилетняя девочка голыми руками поймала окуня из-подо льда

10-летняя девочка Саммер Пенни из канадского Онтарио вышла на подледную рыбалку перед своим домом на озере Клауди и сумела поймать окуня длиной 55 сантиметров на удочку.

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Когда она вытаскивала рыбу, леска оборвалась у отверстия во льду и окунь мог бы уплыть, о девочка стремительно сунула руку в отверстие и сумела схватить рыбу голыми руками.

Об этом рассказала ее мама Марисса Пенни изданию Sootoday.

Особь считается довольно большой для своего вида. Несмотря на то, что по данным издания, окунь относится к виду большеротых, читатели отмечают, что это не так, им поздравляют девочку с добычей:

"Поздравляю с красивой рыбкой! Просто чтобы вы знали, это малоротый окунь. Если бы это был большеротый, рот проходил бы мимо глаз. Отличная рыба, которой вы должны гордиться!".