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Десятилетняя девочка голыми руками поймала на ледяном озере полуметрового окуня

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10-летняя девочка Саммер Пенни из канадского Онтарио вышла на подледную рыбалку перед своим домом на озере Клауди и сумела поймать окуня длиной 55 сантиметров на удочку.

Десятилетняя девочка голыми руками поймала окуня из-подо льда
© Unsplash.com

Когда она вытаскивала рыбу, леска оборвалась у отверстия во льду и окунь мог бы уплыть, о девочка стремительно сунула руку в отверстие и сумела схватить рыбу голыми руками.

Об этом рассказала ее мама Марисса Пенни изданию Sootoday.

Особь считается довольно большой для своего вида. Несмотря на то, что по данным издания, окунь относится к виду большеротых, читатели отмечают, что это не так, им поздравляют девочку с добычей:

"Поздравляю с красивой рыбкой! Просто чтобы вы знали, это малоротый окунь. Если бы это был большеротый, рот проходил бы мимо глаз. Отличная рыба, которой вы должны гордиться!".

Самарский рыбак поймал двухметрового сома.

Ранее мы писали о том, как рыбаки вытащили гигантского тунца несмотря на сломанную удочку.

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