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1 час назад

Женщина подала в суд на брата за проступок его детей

Катерина Саломе

Пользовательница Reddit с ником throwaway1846189 опубликовала историю, в которой рассказала, как она узнала о том, что ее племянники смыли в унитаз ее обручальное кольцо, и решила подать в суд на своего брата. Женщина требовала возместить ей стоимость кольца, которое составляла 30 тысяч долларов.

Женщина подала в суд на брата за проступок его детей
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно рассказу автора, она устраивала семейный ужин, когда ее брат пришел с двумя детьми - восемилетним и четырехлетним. Пока гости находились на улице, дети незаметно вошли в дом и начали играть с украшениями тети, в том числе с ее обручальным кольцом.

Услышав, что взрослые начали искать их, дети запаниковали и смыли кольцо в унитаз, зная, что им нельзя было подниматься наверх. Женщина вызвала сантехника, чтобы вернуть кольцо, но попытки оказались тщетными. В итоге, она отправила брату копию чека на стоимость кольца и потребовала, чтобы он возместил ей ущерб.

Кладоискатель нашел потерянное кольцо в реке с акулами

Однако брат отказался выплатить компенсацию, и автор поста решила подать на него в суд. Некоторые родственники пытались ее остановить, утверждая, что семья не должна судиться друг с другом, и что ей нужно просто забыть об этом случае. Но вместо этого женщина решила нанять частного детектива, чтобы узнать, есть ли у ее брата деньги для выплаты компенсации.

Ранее мы писали о том, что юноша перебирал вещи у бабушки и раскрыл семейную тайну.

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