Можно ли ходить на кладбище в Пасху, какие запреты существуют

Ходить на кладбище в Пасху – традиция относительно новая. Но с каждым годом все больше людей отказываются от нее, выбирая для посещения кладбищ другие дни.

«Рамблер» рассказывает, почему нельзя ходить на кладбище на Пасху и какие еще запреты существуют.

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Конечно, если очень хочется, то вам никто не запретит. Но с точки зрения церкви Пасху нужно проводить по-другому.

Как отмечали Пасху в царской России

В дореволюционной России Пасха была главным праздником, важнее Нового года и даже Рождества. К Пасхе старались успеть управиться со всеми делами: провести уборку, вымыть окна, побелить дом, убрать сад и так далее. Список дел стремился к бесконечности, и все нужно было успеть. Было трудно, но все справлялись. И Пасха становилась настоящим праздничным днем, в который можно было отдохнуть от забот и просто порадоваться чуду – воскрешению Христа.

Церковная служба начиналась накануне и завершалась крестным ходом уже после полуночи, а утром вновь люди шли на богослужение. На Пасху верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» и отвечают «Воистину воскрес!». В этот день нужно было молиться, радоваться, общаться с близкими. Пойти на кладбище никому не приходило в голову, потому что, во-первых, это праздник, а, во-вторых, у него совершенно противоположный смысл – это торжество жизни.

Почему на Пасху начали ходить на кладбище

Традиция ходить на кладбище на Пасху появилась во Советском Союзе. Молодое государство активно взялось за строительство нового будущего, и места религии в нем не было, ее заменила идеология. Храмы в лучшем случае закрывались и переоборудовались под хозяйственные нужды, там хранили зерно, устраивали клубы или даже кинотеатры, а в худшем – просто уничтожались. Священников и верующих преследовали, ходить в церковь было нельзя под страхом смерти.

Небольшое послабление сделали во время Великой Отечественной войны, но в 1958 году вновь усилили борьбу с религией, которая начала ослабевать лишь к концу 1970-х, а уже в 1980-е в церковь можно было ходить без опаски. И если молодежь туда в массе своей не шла, годы запретов и гонений сделали свое дело, то люди старшего и пожилого возраста ходили.

Так получилось, что кладбища стали единственным местом, куда можно было прийти на Пасху, принести яйца и куличики, зажечь свечи и поприветствовать друга. На кладбище ходить не возбранялось в любой день, в том числе и на Пасху. Традиция стала массовой и жива до сих пор, хотя советской власти нет уже более тридцати лет.

Почему нельзя ходить на кладбище на Пасху

Суть этого праздника в том, что Иисус воскрес из мертвых – «смертию смерть поправ», как поется во время службы. А на кладбище мы ходим ради поминовения ушедших людей, и вряд ли кто-то будет веселиться и радоваться, вспоминая того, кого уже нет в этой жизни. Получается, что радость праздника омрачается грустью и тоской по тем, кого с нами нет.

Церковь, конечно, не запрещает ходить на кладбища, но и не приветствует это. На Пасху нужно приходить в храмы, зажигать свечи и молиться. А для посещения кладбищ и поминовения усопших есть специальный день – Радоница, которая отмечается во второй вторник после Пасхи, то есть на девятый день. В 2023 году Радоница выпадает на 25 апреля.

Также родительские субботы – дни, когда церковь молится за усопших – бывают и в течение Великого поста, и в течение всего года. В эти дни принято ходить на кладбища, убирать могилы, поминать ушедших.

Что еще нельзя делать на Пасху