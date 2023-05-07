Евсеев день: что нельзя делать 7 мая
7 мая православные верующие вспоминают святого мученика Евсевия, в народном календаре этот день именуют Евсеевым днем.
На Руси святого мученика Евсевия называли покровителем посевных работ.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 7 мая
7 мая нельзя отказывать в помощи. В старину люди специально зазывали бедняков, чтобы помочь им и накормить их.
Сегодня нельзя точить ножи. В противном случае, в доме будет скандал.
Не кладите в кошелек помятые или порванные деньги – это чревато бедностью.
Не разбрасывайте по дому вещи – беспорядок будет в личной жизни.
7 мая запрещено рассказывать сон, приснившийся ночью. Иначе быть горю.
Приметы
Если на березе появились сережки, пора сеять овес.
Много комаров на улице – урожай овса будет хорошим.
Если на осине заметны почки – лето будет теплым.
Зацвела черемуха – холода придут очень скоро.