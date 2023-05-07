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Евсеев день: что нельзя делать 7 мая

7 мая православные верующие вспоминают святого мученика Евсевия, в народном календаре этот день именуют Евсеевым днем.

Евсеев день: что нельзя делать 7 мая
© Unsplash

На Руси святого мученика Евсевия называли покровителем посевных работ.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 7 мая

7 мая нельзя отказывать в помощи. В старину люди специально зазывали бедняков, чтобы помочь им и накормить их.

Сегодня нельзя точить ножи. В противном случае, в доме будет скандал.

Не кладите в кошелек помятые или порванные деньги – это чревато бедностью.

Не разбрасывайте по дому вещи – беспорядок будет в личной жизни.

7 мая запрещено рассказывать сон, приснившийся ночью. Иначе быть горю.

Приметы: что нельзя делать 22 марта

Приметы

Если на березе появились сережки, пора сеять овес.

Много комаров на улице – урожай овса будет хорошим.

Если на осине заметны почки – лето будет теплым.

Зацвела черемуха – холода придут очень скоро.

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