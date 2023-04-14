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1 час назад

Что нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля

Мира Маркина

Православная церковь 14 апреля чтит память преподобной Марии Египетской. Святую считают покровительницей кающихся женщин. В народе этот день прозвали днем Марьи Пустые щи, так как примерно в это время у людей заканчивались зимние запасы капуты.

Что нельзя делать в Страстную пятницу 14 апреля
Фото: Wikipedia.orgWikipedia.org

Кроме того, в этом году на 14 апреля выпала Страстная пятница — день, когда на Голгофе был распят Иисус Христос. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

В Страстную пятницу запрещается убираться дома, работать на огороде, стирать вещи, мыться, а еще развлекаться, так как это самый скорбный день для православных верующих. В народе говорили: "Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год потом плакать будет".

Поверья также гласят, что 14 апреля женщинам не стоит стричься, иначе вместе с волосами можно отрезать мужскую любовь. А незамужним женщинам оставлять за собой дверь открытой — супруг будет в будущем изменять.

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Плохой приметой в день Марьи Пустые щи считалось и отказывать в милостыни нуждающимся, иначе можно перенять на себя грехи родственников, которые уже умерли. При этом не стоит сегодня хвастаться совершенными добрыми делами. Наши предки верили, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Согласно приметам, 14 апреля — плохой день для совершения крупных покупок. Если ослушаться и все-таки накупить себе вещей, они не прослужат вам долгое время. Нельзя сегодня и возвращаться поздно домой. Лучше прийти до захода солнца, чтобы не привлечь в свою жизни неприятности.

Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
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