Самые смешные мемы недели в российских соцсетях

До майских праздников осталось чуть больше двух недель: одни планируют выбраться с семьей или друзьями на природу, другие улетают на несколько дней за границу, чтобы развеяться и хоть немного выдохнуть, а третьи мечтают просто растянуться на диване под любимый сериал.

Пока мы все находимся в ожидании длинных выходных, самое время порадоваться пятнице и спланировать, как проведем ближайшие дни. Уже через несколько часов можно будет спокойно отложит рабочие ноутбуки, бесцельно полистать социальные сети и, конечно же, списаться с родными и друзьями, чтобы обменяться последними новостями или назначить встречу.