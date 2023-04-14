$81.68-0.4290.00+0.24

Самые смешные мемы недели в российских соцсетях

До майских праздников осталось чуть больше двух недель: одни планируют выбраться с семьей или друзьями на природу, другие улетают на несколько дней за границу, чтобы развеяться и хоть немного выдохнуть, а третьи мечтают просто растянуться на диване под любимый сериал.

Пока мы все находимся в ожидании длинных выходных, самое время порадоваться пятнице и спланировать, как проведем ближайшие дни. Уже через несколько часов можно будет спокойно отложит рабочие ноутбуки, бесцельно полистать социальные сети и, конечно же, списаться с родными и друзьями, чтобы обменяться последними новостями или назначить встречу.

Самые смешные мемы недели в российских соцсетях

А пока предлагаем не откладывать веселье в долгий ящик. Заряжаемся хорошим настроением в предвкушении майских праздников — мемы недели смотрите в подборке «Рамблера».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий