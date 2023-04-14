Как советская стюардесса стала «дипломатической женой» Брежнева

В 1973 году Леонид Брежнев совершил дипломатический визит в США.

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Интересно, что генсека в ту поездку не сопровождала его жена Виктория Петровна.

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Вместо неё Брежнев представил американскому президенту Ричарду Никсону советскую стюардессу, которая провела в компании главы советского государства двое суток.

Путешествия с женой

Леонид Ильич начал выезжать за границу, когда занял пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Во время поездок Брежнева иногда сопровождала его жена. Вместе с Викторией Петровной Леонид Ильич в 1961 побывал в Судане и Индии.

Поездки за рубеж участились после того, как Брежнев стал лидером СССР. В общей сложности за кордоном генсек побывал более 40 раз. Виктория Петровна большую часть своего времени проводила с семьёй. Но всё же ей иногда приходилось присутствовать на государственных приёмах, принимать жён зарубежных политиков и дипломатов, посещать посольства иностранных государств вместе с супругом.

В США со стюардессой

Порой чета Брежневых вместе посещала и другие государства. Но вот в 1973 году в США Виктория Петровна не полетела.

Весной того года в Москву прибыл советник американского президента Никсона Генри Киссинджер. А в июне Леонид Ильич нанёс в Штаты ответный визит – необходимо было подписать бессрочное Соглашение о предотвращении ядерной войны.

В США генсек несколько дней жил на вилле Никсона. В целом это был тёплый дипломатический визит. Правда, советский переводчик Виктор Суходрев отмечал, что Патриция, супруга Никсона, порой не присутствовала на ужинах из-за того, что Брежнев не взял с собой свою жену.

Зато, по словам Леонида Млечина, автора издания «МИД. Министры иностранных дел», пару суток с Леонидом Ильичом провела стюардесса его личного самолета. Можно предположить, что наличия женщины, сопровождающей лидера государства, требовал протокол. Так обычная стюардесса и превратилась на время в «дипломатическую жену» советского политика.

Известно, что глава СССР официально представил стюардессу американскому президенту. Никсон знал о том, что перед ним стоит стюардесса, а не жена Леонида Ильича. Но это не смутило лидера Штатов – он лишь улыбнулся из вежливости. Скорее всего, и сам Брежнев не стал ничего скрывать от президента США.