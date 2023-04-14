Ящерица спаслась от двух львов и кобры: видео

В частном заповеднике Саби-Санд в ЮАР ящерица отбилась от двух львов и кобры. Видео произошедшего публикует сайт Latest Sightings.

Так, со всем происходящим наблюдала группа туристов. Сначала пару львов привлекла выползшая на дорогу кобра, которая охотилась на ящерицу.

Змея, заметив, что теперь она стала объектом охоты, спряталась в кусты, а рептилия осталась на дороге. Однако львы предпочли оставить ящерицу в покое, и затем она тоже скрылась в кустах.