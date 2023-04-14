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Ящерица спаслась от двух львов и кобры: видео

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В частном заповеднике Саби-Санд в ЮАР ящерица отбилась от двух львов и кобры. Видео произошедшего публикует сайт Latest Sightings.

Так, со всем происходящим наблюдала группа туристов. Сначала пару львов привлекла выползшая на дорогу кобра, которая охотилась на ящерицу.

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Змея, заметив, что теперь она стала объектом охоты, спряталась в кусты, а рептилия осталась на дороге. Однако львы предпочли оставить ящерицу в покое, и затем она тоже скрылась в кустах.

Ранее двухметровый крокодил напугал людей в сельском туалете.

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