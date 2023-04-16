Как отмечали праздник Пасхи в Российской империи и СССР

Сегодня в России отмечают Светлое Христово Воскресенье. Для жителя дореволюционной России Пасха была одним из главных праздников года — наравне с Рождеством. После отделения церкви от государства он попал в опалу, однако народ так просто не отказался от своих принципов. Широко отмечали этот торжественный день и в СССР, даже когда были гонения на церковь. А в настоящее время многие традиции восстановлены.

Фото: СОВА СОВА

Благовест из самарских церквей был слышен за несколько километров

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Во время Страстной недели в дореволюционной России рабочий день был облегченным. Например, даже на тех фабриках и заводах, где трудились по 12 часов, часто отпускали после полудня. Людям давали время спокойно помолиться, обратиться мыслями к Христу и как подобает подготовиться к празднику. К Пасхе обычно устраивали большую уборку, украшали дом и иконы.

Как рассказывают историки, самарцы рубежа XIX-XX веков жили перед Пасхой особенной жизнью, наполненной ожиданием чего-то важного. Многие ждали пасхальной службы и последующих торжеств.

Заблаговременно готовились к празднику все самарские магазины и лавки. Обыватели сетовали на подорожание яиц и мяса в пасхальную неделю. Стоит отметить количество продаж готовых, на заказ, куличей и творожных пасх, в начале ХХ века спрос был, как и сейчас, очень большим, хотя многие и пекли сами.

Перед Пасхой в государственных учреждениях чаще всего объявлялось о повышении в чине. И человек, например, имеющий чин титулярного советника, становился коллежским асессором и получал прибавку к жалованью. Были наградные и на частных предприятиях. Например, особо квалифицированные рабочие могли получить месячный оклад. На Рождество и на именины хозяина давали только половину жалованья.

Когда наступал праздничный день, люди одевали все лучшее и шли в храмы:

- В Российской империи Пасха была не только религиозным, но и государственным праздником. Вся пасхальная неделя была выходной. Большинство населения приходило в церковь. Хоть один из членов семьи должен был участвовать в пасхальном богослужении, но старались посетить храм все. Благовест из самарских церквей был слышен за несколько километров. В Самарской губернии было принято ходить с иконами по городу. В деревнях торжественные процессии следовали просто от дома к дому, а в крупных городах обычно по четко согласованному маршруту, - рассказал Sovainfo.ru доктор исторических наук Вадим Якунин.

Пасхальные традиции

Праздничный стол был очень обильным и самым богатым в году. Разговение всегда начиналось с кусочка освященного кулича и яйца. Во многих семьях принято первый разрезанный кулич делить на всех членов семьи, чтобы и в следующем году они собрались за столом. То же самое касалось и яйца: его разрезают на столько частей, сколько присутствует человек: самый старший обычно приговаривает, чтобы все держались в кучке, как яйцо в своей скорлупке.

Поскольку людей, не державших Великий пост, в дореволюционной России можно было пересчитать по пальцам, мясные деликатесы — окорок, жареного гуся, молочного поросенка, баранью ногу – подавали к столу обязательно. В некоторых богатых семьях готовили до полусотни различных блюд. Как пишет русский писатель Иван Шмелев, нужно было разговеться со вкусом. Разумеется, далеко не все семьи могли позволить себе такие гастрономические изыски, но все же на столах непременно присутствовали куличи, яйца, творожные пасхи.

Иногда деньги на покупку продуктов откладывали заранее. Так поступали, например, рабочие промышленных предприятий. На их столе главным мясным блюдом была курица. Хотя некоторые из рабочих, как пишет Шмелев, на накопленные деньги и на пасхальные премии покупали деликатесы в Елисеевском магазине и отмечали Пасху по-купечески.

По словам Вадима Якунина, священнослужители посещали дома паствы, где также были песнопения, а затем следовало благословение и дома, и его обитателей. В праздничные дни люди ходили друг к другу в гости, и чем раньше придет визитер, тем большее уважение он выкажет хозяевам. Из-за этого многие старались посетить как можно больше знакомых, заглянув хотя бы на 15-20 минут.

Как замечают самарские краеведы, в царской России похвально было «похристосоваться» с теми, кто был ниже тебя по социальной лестнице, например, барин с барыней могли поздравить таким образом прислугу, или начальник — подчиненных. Государь-император показывал пример. В частности, Николай I мог выйти на улицы Санкт-Петербурга и «похристосоваться» с приехавшими на промысел в столицу мужиками. В это время часто совершали сватовство, проводили смотрины, а уже через неделю-другую, на Красную горку, могли и свадьбы играть.

- На селе были некоторые мистические поверья, связанные с Пасхой. Крестьяне верили, что если дотронуться до скотины куличом, то она не будет болеть, а если пройтись с крашеными яйцами вокруг дома, то это обережет от пожара и других бед, - рассказал Вадим Якунин.

В Русской православной церкви издавна существует традиция на Пасху - на Светлой седмице звонить в колокола всем желающим, а не только благословленным звонарям. Самарцы это очень любили и эту традицию соблюдали. Она дожила до наших дней.

Комсомольское варварство

Многое стало по-другому после октября 1917 года. Правда, Пасха 1918-го прошла «по накатанной». Зато через год все резко изменилось.

Один из первых декретов советской власти — об отделении церкви от государства и школы от церкви — привёл к тому, что религия практически оказалась вне закона. Велась радикальная борьба с церковью. Причем иногда молодежь не было нужды уговаривать. Молодые люди и не стремились в храм и даже участвовали в сожжении икон перед Пасхой. А вот тем, кто продолжал ходить на Всенощную, если попадались на глаза комсомольскому патрулю, гарантировались неприятности.

- Шла централизованная антирелигиозная политика. Делалось все, чтобы народ не отмечал церковные праздники. Установки поступали с самого верха: чтобы люди не принимали в них участие. Движущей силой была молодежь, она более, чем старшее поколение, откликнулась на эту пропаганду. Возник "Союз воинственных безбожников". В Пасху в 1920-30-е годы комсомольцы устраивали вокруг храмов карнавальные шествия, пели песни, чучела священника жгли, бросали в церкви во время службы дымовухи. В общем, доходило до варварства. Правда, верующие, бывало, вступали в схватки с антирелигиозниками и нередко одерживали верх. Потом воинственные акции на Пасху отменила сама власть, так как она себя не оправдала. Сначала у советских чиновников была идея отлучить таким образом народ от церкви. Не получилось. Люди продолжали ходить в храмы, называть себя православными, даже тайно посещать службы. Хотя с этим строго боролись и исключали из партии. Поэтому началось массовое закрытие церквей, - пояснил Вадим Якунин.

В Куйбышевской области на весь регион в конце 1930-х годов оставалось 2-3 церкви. Но в быту даже коммунисты продолжали соблюдать пасхальные традиции. А многие люди вместо храмов стали ходить на кладбище и поминать своих усопших родственников. Сделать это никто не мог запретить. Ходили также к святым источникам и родникам.

Неоднозначный период

Во время Великой Отечественной войны церкви начали открывать, и граждане массово пошли туда. В одну из пасхальных ночей в период войны куйбышевский Покровский кафедральный собор посетило около 15 тысяч человек. Весь народ не мог войти в саму церковь. Но она, по словам священников, была как алтарь, и народ собирался вокруг нее.

- Возобновилось освящение куличей и яиц. Но послабление было достаточно условным. Посещение церквей коммунистами, мягко говоря, не приветствовалось и на этот раз. Причем оттепель была недолгой. В середине 50-х годов многое вернулась на круги своя и церкви начали закрывать вновь. Началось карикатурное повторение 1920-х. При Хрущеве возобновилась атеистическая пропаганда, запрет праздновать Пасху активизировался. Причем иногда еще сильнее. Начали препятствовать тому, чтобы люди собирались у святых мест. Ташлинский источник, например, старались не раз засыпать, чтобы не было вообще этого места. Но все было безуспешно. Народ шел к нему. Хотя если кто-то доносил, что видел человека у источника в Ташле, у посетившего могли быть неприятности, - замечает Вадим Якунин.

При Брежневе за празднование Пасхи преследовать перестали

Это, как считают, историки был неодиозный период, когда с одной стороны антирелигиозная истерия стихла, но с другой - не все было так гладко. В 1973 году Пасху специально сделали рабочим днем. Выходной перенесли на понедельник. Но можно отметить, что сам Леонид Брежнев лояльно относился к проявлению бытовой религиозности. Как заметил писатель Василий Аксенов, советская Пасха была вполне к месту: получалась триада праздников — 8 марта, потом Пасха, потом Первомай.

В это время и началась выпечка куличей на государственных хлебозаводах и заводских комбинатах питания. Хотя, по словам историков, их корректно называли кексами "Весенними" и тортами "Апрельскими", но все прекрасно понимали, что это такое. А на прилавках кулинарий появилась творожная масса с изюмом. Это практически аналог классической сырной пасхи.

Тогда и стали петь в народе несколько скабрезную песенку:

Смотрю на небо просветленным взором -

Я на троих с утра сообразил,

Я ентот день люблю, как День шахтера

И праздник наших Вооруженных сил.

Там красят яйца в синий и зеленый,

А я их крашу только в красный цвет,

В руках несу их гордо, как знамена

И символ наших радостных побед.

Готовилось к Пасхе и телевидение 70-80-х. Программу в брежневские времена составляли так, чтобы отвлечь народ от крестного хода. Чаще в пасхальную ночь ставили "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" или новый зарубежный фильм с Бельмондо. Причем трансляция могла идти до трех часов, что было не характерно для советского ЦТ.

Как отмечают самарские рокеры и барды, в этот день разрешали проведение тех фестивалей, которые запрещали в другие дни. Даже могли позволить концерт в Доме молодежи известных лишь по квартирникам рок-групп.

По словам представителей самарской епархии, молодые люди все равно шли на крестные ходы, тем более зная, что их скорее всего не накажут. Религиозность народа возрастала.