День Иосифа Песнописца: что нельзя делать 17 апреля

17 апреля православные верующие почитают Иосифа Песнописца, монаха Солунского монастыря.

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В народе верили, что в день Иосифа впервые в году начинают петь сверчки и журавли. Если удалось услышать сверчка сегодня, значит, наступила настоящая весна.

Подробнее о том, что нельзя делать 17 апреля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 17 апреля

В день Иосифа запрещается рубить домашнюю птицу – это считается большим грехом. Кроме того, нельзя рубить деревья и ломать ветки на них.

Сегодня запрещается стирать постельное белье и полотенца – это чревато затяжной депрессией.

Нежелательно 17 апреля есть черный хлеб, иначе можно обеднеть.

Сегодня нельзя плохо относиться к птицам, особенно к журавлям. Это может принести несчастье и беды.

Приметы

Если береза распустила листья раньше ольхи, лето будет засушливым.

Утром взошло золотисто-розовое солнце – грядет теплая погода.

Гром 17 апреля предвещает богатый урожай пшеницы.