Как появилось выражение "на обиженных воду возят"

Большинство русскоязычных людей хотя бы раз слышали выражение "на обиженных воду возят". Как правило, так говорят, когда хотят донести до собеседника, что обижаться бесполезно, и обида ни к чему не приведет.
Но мало кто знает о том, как появился данный фразеологизм. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".
Выражение "на обиженных воду возят" возникло в период правления Петра I, когда не было городских водопроводов и воду населению привозили в бочках. Этим занимались специально обученные люди – водовозы.
Водовозы запрягали лошадей и развозили воду в бочках по разным городам. Данная профессия считалась весьма престижной, поэтому и оплачивалась хорошо.
Граждане получали воду бесплатно, но очень скоро появились хитрые водовозы, которые решили нажиться на населении. Они доставляли воду и продавали ее. Однако долго обманывать граждан водовозам не удалось – вскоре Петр I узнал об их проделках и издал новый указ о наказании водовозов-мошенников.
Уличенного в продаже воды водовоза впрягали в телегу с бочкой вместо лошади, и он должен был целый день развозить воду по городу. Такое положение дел абсолютно не устраивало водовозов, они обижались, но это не меняло положения дел. Так и появилось выражение "на обиженных воду возят".