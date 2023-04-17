В мозге женщины поселились черви из ее любимого блюда

Жительница Вьетнама заразилась паразитами, которые поселились у нее под кожей, и чуть не погибла. Об этом пишет Daily Mirror.

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58-летняя женщина из Ханоя во Вьетнаме попала в больницу вскоре после того, как съела кровяной пудинг из свежей крови и вареного мяса. Ее мучили сильные головные боли, а также женщина несколько раз упала по неясным причинам.

Симптомы, с которыми женщину госпитализировали, напоминали инсульт, но компьютерная томография выявила заражение паразитами. Из любимого блюда в организм женщины попали черви: они кишели под кожей и проникли в мозг.

Благодаря своевременной терапии жизни женщины больше ничто не угрожает. По ее словам, она не видела опасности в пудинге, поскольку, хоть и ест его раз в месяц, но всегда готовит самостоятельно.

По словам доктора, который лечил вьетнамку, людей нередко годами лечат в психиатрических клиниках, не догадываясь, что проблема в паразитах. Женщине повезло, что ее госпитализировали и обследовали на ранней стадии заражения.