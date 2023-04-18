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Девушка заметила подозрительного преследователя и нашла способ скрыться от него

Пользовательница TikTok под ником lacie_kraatz рассказала, как заметила во время прогулки подозрительного незнакомца, следившего за ней, и нашла способ скрыться от него. На видео девушки, набравшее более 3,5 миллиона просмотров, обратило внимание издание Daily Dot.

Девушка заметила преследователя и нашла способ скрыться от него
© Лента.ру

В начале ролика блогерша указала на мужчину, стоявшего позади нее, и сообщила, что заметила незнакомца, когда он бежал ей навстречу. Вскоре после этого она обратила внимание на его подозрительное поведение: незнакомец внезапно остановился посреди дороги, но затем снова оказался рядом с девушкой.

Заподозрив, что мужчина следит за ней, блогерша изменила свой маршрут, а также специально замешкалась на пешеходном переходе, чтобы проверить, перейдет ли мужчина дорогу или будет ждать ее. Кроме того, она заметила, что незнакомец начинал бежать, когда она ускорялась.

«Если хотя бы на минуту вы почувствуете, что кто-то следит за вами, скорее всего, так оно и есть», — заключила lacie_kraatz. Она добавила, что мужчина преследовал ее на протяжении примерно 2,5 километра.

В другом ролике девушка рассказала, что смогла оторваться от незнакомца. Блогерша сообщила, что прошла через чей-то задний двор, чтобы преследователь не узнал, где она живет.

В комментариях под видео пользователи рассказали, как поступили бы на месте девушки.

«Я не такая терпеливая, я бы накричала на него прямо в парке», — заявила одна из комментаторов. Другая зрительница посоветовала в подобных ситуациях обращаться в полицию.

Ранее блогерша из Канады под ником @moomoobitch20 рассказала, как избежала неприятностей благодаря съемке видео для TikTok. Девушка рассказала, что однажды вечером к ней подошла подозрительная незнакомка, однако, увидев включенную камеру, сразу же ушла.

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