Светлая седмица: что нельзя делать 18 апреля

18 апреля православные верующие отмечают церковный вторник Светлой Седмицы. В народе этот день именуют днем Федула Ветреника.
Наши предки сегодня распахивали окна и двери, чтобы проветрить дом после зимы.
Подробнее о том, что нельзя делать 18 апреля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня нельзя убираться и выбрасывать из дома мусор. Считается, что вместе с пылью, грязью и старыми вещами можно выкинуть удачу, спокойствие и счастье.
18 апреля нельзя бросать что-либо в окно – на дом нападут беды.
Сегодня нельзя выпускать из дома кошку и впускать ее. Это предвещает кражу денег.
Запрещено здороваться, прощаться и разговаривать на пороге лестницы. В противном случае, все планы сегодня пойдут наперекосяк.
Нельзя тратить большое количество денег на внезапные покупки. Иначе в финансовой сфере начнется черная полоса.
Если днем нет сильного ветра, а ночью прохладно, ожидается солнечная погода.
Ласточки не прилетели – холод уйдет нескоро.
Если собаки воют во время ветра, ближайшие дни будут холодными.