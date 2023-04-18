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3 часа назад

Светлая седмица: что нельзя делать 18 апреля

Мира Маркина

18 апреля православные верующие отмечают церковный вторник Светлой Седмицы. В народе этот день именуют днем Федула Ветреника.

Светлая седмица: что нельзя делать 18 апреля
Фото: UnsplashUnsplash

Наши предки сегодня распахивали окна и двери, чтобы проветрить дом после зимы.

Подробнее о том, что нельзя делать 18 апреля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 18 апреля

Сегодня нельзя убираться и выбрасывать из дома мусор. Считается, что вместе с пылью, грязью и старыми вещами можно выкинуть удачу, спокойствие и счастье.

18 апреля нельзя бросать что-либо в окно – на дом нападут беды.

Сегодня нельзя выпускать из дома кошку и впускать ее. Это предвещает кражу денег.

Запрещено здороваться, прощаться и разговаривать на пороге лестницы. В противном случае, все планы сегодня пойдут наперекосяк.

Нельзя тратить большое количество денег на внезапные покупки. Иначе в финансовой сфере начнется черная полоса.

Пасхальные приметы: что нельзя делать 16 апреля

Приметы

Если днем нет сильного ветра, а ночью прохладно, ожидается солнечная погода.

Ласточки не прилетели – холод уйдет нескоро.

Если собаки воют во время ветра, ближайшие дни будут холодными.

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