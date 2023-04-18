Зачем русские крестьянки терли грудь мужской шапкой

На Руси существовало множество традиций и обычаев, которые сегодня могут показаться странными. В частности, известно, что русские крестьянки нередко натирали свою грудь... мужской шапкой!

Фото: Ф. В. Сычков Ф. В. Сычков

Подробнее об этом ритуале – в материале "Рамблера".

Стремление женщин к красоте – то, что сохраняется веками. На Руси девушки также соблюдали различные ритуалы, чтобы сохранять привлекательность. Однако стандарты красоты во все времена разные: если сегодня идеалом считается фигура "90-60-90", то в давние мера привлекательной считалась женщина "в теле".

Такие стандарты красоты были приняты неспроста. Считалось, что полная женщина отличается крепким здоровьем, высокой выносливостью и трудоспособностью. В то время как худенькие девушки скорее всего недоедают и вряд ли смогут нести на своих плечах хлопоты семейной жизни.

Ни для кого не секрет, что округлые формы, как правило, сопровождаются большой грудью. Женщины верили: грудь будет расти быстрее, если ее регулярно растирать. Но зачем крестьянки растирали грудь именно мужской шапкой?

Cвою шапку они использовать не могли. В те времена девушки носили столбунцы – высокие шапки, напоминающие формой цилиндр или конус. Изнутри такие шапки набивали мехом, а снаружи украшали. Таким изделием растирать грудь было невозможно.