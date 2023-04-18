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3 часа назад

Зачем русские крестьянки терли грудь мужской шапкой

Мира Маркина

На Руси существовало множество традиций и обычаев, которые сегодня могут показаться странными. В частности, известно, что русские крестьянки нередко натирали свою грудь... мужской шапкой!

Зачем русские крестьянки терли грудь мужской шапкой
Фото: Ф. В. СычковФ. В. Сычков

Подробнее об этом ритуале – в материале "Рамблера".

Стремление женщин к красоте – то, что сохраняется веками. На Руси девушки также соблюдали различные ритуалы, чтобы сохранять привлекательность. Однако стандарты красоты во все времена разные: если сегодня идеалом считается фигура "90-60-90", то в давние мера привлекательной считалась женщина "в теле".

Такие стандарты красоты были приняты неспроста. Считалось, что полная женщина отличается крепким здоровьем, высокой выносливостью и трудоспособностью. В то время как худенькие девушки скорее всего недоедают и вряд ли смогут нести на своих плечах хлопоты семейной жизни.

Ни для кого не секрет, что округлые формы, как правило, сопровождаются большой грудью. Женщины верили: грудь будет расти быстрее, если ее регулярно растирать. Но зачем крестьянки растирали грудь именно мужской шапкой?

Cвою шапку они использовать не могли. В те времена девушки носили столбунцы – высокие шапки, напоминающие формой цилиндр или конус. Изнутри такие шапки набивали мехом, а снаружи украшали. Таким изделием растирать грудь было невозможно.

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Мужчины, в свою очередь, носили обычные колпаки из меха, войлока и шерсти. Для растирания груди больше всего подходили шерстяные экземпляры. С помощью такой шапки можно было растереть грудь до ощущения жжения и красноты. Женщины были уверены – это поспособствует росту молочных желез. Но разумеется чудодейственным свойством шапки не обладали.

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