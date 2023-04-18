Голодный медведь захотел съесть свинью и случайно освободил ее

Голодный медведь в канадской провинции Британская Колумбия сломал забор на ферме, ворвался в загон в поисках пропитания и случайно освободил свинью, которую хотел съесть. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Сбежавшую свинью, бродившую вдоль шоссе, заметила пара, которая возвращалась домой на автомобиле из города Мишн. Они обратились к ветеринару клиники Dewdney Animal Hospital Эдриану Уолтону. Специалисты приехали на место происшествия и успокоили свинью при помощи седативного средства, после чего вызвали представителей приюта для животных SPCA Maple Ridge.