Что нельзя делать 19 апреля

Православная церковь 19 апреля чтит память двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия и мученика Иеремия. Поэтому в народе эту дату прозвали днем Евтихия Тихого и Еремы Пролетного.

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Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

В это время в южных регионах зацветают яблони, поэтому плохой приметой считалось неуважительно относиться к дереву и его плодам. В противном случае можно привлечь к себе неудачи. Нельзя также срывать с яблони цветки: можно столкнуться с проблемами в личной жизни. На Руси в этот день было принято печь яблочные пироги.

Поверья гласят, что 19 апреля не стоит носить черную, синюю или зеленую одежду. Это чревато потерей удачи. Лучше отдать предпочтение коричневому цвету. Наши предки верили, что он привлечет в дом финансовое благополучие.

Отдельные запреты касаются денег. В день Евтихия Тихого не нужно пересчитывать свои сбережения. Если ослушаться, можно лишиться всего накопленного. Также не стоит начинать сегодня что-то новое, планировать важные дела — они обернутся неудачей.

Согласно древним приметам, беременным женщинам нельзя 19 апреля ходить с распущенными волосами, иначе ее будут ждать долгие и тяжелые роды.

Погодные приметы: