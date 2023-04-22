Морские слоны спят по два часа в день

оманда ученых зафиксировала активность мозга морских слонов во время их погружения в море. Они обнаружили, что при поиске пропитания эти животные спят по 10 минут. Также биологи зафиксировали, что медленную фазу сна у морских слонов сменяет быстрая, во время которой они впадают в сонный паралич и перестают контролировать свои движения. Исследование поможет детальнее изучить тюленьи «места сна» и поспособствует поддержке их популяции. Статья опубликована в журнале Science.

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Сон необходим для поддержания жизни, однако не все млекопитающие живут в среде, где возможен продолжительный сон. Поэтому они вынуждены приспосабливаться. Морские млекопитающие сталкиваются с особенно сложными условиями для сна, так как часто находятся в море и ничем не защищены от хищников. Морские слоны — именно такие животные. Они относятся к семейству настоящих тюленей и питаются рыбой. Их естественными врагами являются белые акулы и косатки, которые охотятся в верхних слоях воды. Поэтому морские слоны проводят на поверхности всего несколько минут, дыша между погружениями.

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Изучение морских млекопитающих всегда сопровождается большими трудностями, так как на поверхности они находятся меньшую часть своей жизни. То, что происходит на глубине, очень сложно наблюдать и фиксировать. Свое новое исследование ученые провели, чтобы узнать, как морские млекопитающие удовлетворяют свои ежедневные потребности.

«В течение многих лет один из центральных вопросов о морских слонах заключался в том, когда они спят», — рассказал Дэниел Коста из Института морских наук Калифорнийского Университета в Южной Каролине. Его лаборатория более 25 лет руководила программой исследований морских слонов, в рамках которой биологи использовали сложные метки для отслеживания перемещений и поведения животных во время их миграций в поисках пищи. Ученые разработали систему, которая позволяет регистрировать активность мозга в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у тюленей во время их погружения в море. В дополнение к этой системе, у морских слонов были установлены регистраторы времени и глубины, а также другие инструменты, позволяющие отслеживать движения тюленей и соотносить их с мозговой активностью. На основании полученных данных ученые составили профили 334 тюленей.

Результаты исследования показали, что морские слоны могут проводить 10 часов в день во сне на пляже в период размножения, но в среднем они спят суммарно всего 2 часа в день, когда находятся в море в период многомесячных поисков пропитания. Они спят около 10 минут во время долгих погружений, длящихся 30 минут, спускаясь на дно по спирали во время сна, либо просто неподвижно лежа на морском дне. Во время долгих погружений они способны задерживать дыхание, что позволяет им спать. Когда морские слоны находятся глубоко под водой — они в безопасности. Полученные записи позволили установить, как именно эти млекопитающие впадают в сон: сначала они погружаются в стадию глубокого сна, когда они могут контролировать свое медленное движение вниз, а затем переходят в стадию быстрого сна. В течение быстрого сна у морских слонов случается сонный паралич, что заставляет их переворачиваться вверх ногами и дрейфовать по спирали.

«Кажется невероятным, чтобы они действительно испытывали сонный паралич во время погружения, но это говорит нам кое-что о процессах принятия решений этими тюленями: где в толще воды они чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы заснуть», — отметил Терри Уильямс из Калифорнийского Университета в Санта-Крус. Всего ученым удалось зафиксировать максимальную глубину погружения в 377 метров.