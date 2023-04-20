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В какое суеверие до конца жизни верила Елизавета II

Покойная королева Елизавета была поклонницей ярких монохромных образов всех оттенков радуги. Однако от одного из цветов Ее Величество со временем отказалась из-за одного свадебного суеверия. Рассказываем о необычной причуде монарха, в материале «Рамблера».

В какое суеверие до конца жизни верила Елизавета II
© globallookpress.com

На первых свадьбах своих старших детей Елизавета II носила один и тот же цвет — глубокий синий (royal blue — традиционный королевский оттенок). Так было и в 1973 году, когда принцесса Анна выходила замуж за капитана Марка Филлипса, и в 1981-м, на свадьбе принца Чарльза и Дианы Спенсер, и в 1986-м, во время бракосочетания принца Эндрю с Сарой Фергюсон. Но все эти три брака по разным причинам закончились разводом. И с тех пор королева стала избегать синих нарядов на свадебных торжествах, боясь «сглазить» молодоженов.

Когда в 1992 году принцесса Анна во второй раз выходила замуж за Тимоти Лоуренса, монарх надела ярко-зеленое пальто. Когда принц Эдвард связал себя узами брака с Софи Рис-Джонс, Елизавета остановила свой выбор на сиреневой палитре, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон была в желтом, а на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл — в салатовом. Как известно, все эти пары до сих пор вместе, неужели необычное суеверие действительно имело смысл?

К слову, как писал Reader's Digest, любовь королевы к ярким цветам в одежде — это нечто большее, чем просто эстетическое предпочтение.

«Она должна выделяться, чтобы каждый мог сказать, что он видел королеву. Не стоит забывать, что когда королева выходит на публику, толпа может быть весьма многочисленной, и тем, кто стоит далеко, тоже хочется сказать, что они видели шляпку Ее Величества», — рассказывала герцогиня Софи Уэссекская в документальном проекте «Elizabeth at 90: A Family Portrait».

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Королевский биограф Роберт Хардман привел любопытное высказывание самой Елизаветы II по этому поводу: «Я никогда не смогу надеть бежевый, поскольку тогда меня никто не узнает».

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