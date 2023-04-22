День Вадима Ключника: что нельзя делать 22 апреля

Православные верующие вспоминают 22 апреля святого Вадима, служившего архимандритом в Персии в IV веке. Вадима, как и его семь учеников, в течение четырех месяцев подвергали жестким пытками в темнице, что в последствие привело к тому, что многие язычники решились принять христианскую веру.

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В народном календаре этот день отмечен как Вадим Ключник. Наши предки обязательно посещали родники, очищали и читали над водой в ключах молитвы, набирали домой, пили и умывались ею. В целом к воде в этот день было особо бережное отношение.

В этот день считалось хорошей приметой встать как можно раньше, чтобы привлечь удачу и успех. Также рекомендовалось провести уборку в доме, таким образом "выметая" все болезни и несчастья.

В этот день запрещалось Брать и давать деньги в долг

Менять прическу, стричь волосы и ногти

Сплетничать и осуждать кого-то

Садится на подоконник одиноким девушкам

Использовать рваные скатерти или поврежденную посуду

Смотреться в зеркало, когда в него смотрит кто-то еще

Использовать чужую одежду, полотенца или платки