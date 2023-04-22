День Вадима Ключника: что нельзя делать 22 апреля

Православные верующие вспоминают 22 апреля святого Вадима, служившего архимандритом в Персии в IV веке. Вадима, как и его семь учеников, в течение четырех месяцев подвергали жестким пытками в темнице, что в последствие привело к тому, что многие язычники решились принять христианскую веру.
В народном календаре этот день отмечен как Вадим Ключник. Наши предки обязательно посещали родники, очищали и читали над водой в ключах молитвы, набирали домой, пили и умывались ею. В целом к воде в этот день было особо бережное отношение.
В этот день считалось хорошей приметой встать как можно раньше, чтобы привлечь удачу и успех. Также рекомендовалось провести уборку в доме, таким образом "выметая" все болезни и несчастья.