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54 минуты назад

День Вадима Ключника: что нельзя делать 22 апреля

Мира Маркина

Православные верующие вспоминают 22 апреля святого Вадима, служившего архимандритом в Персии в IV веке. Вадима, как и его семь учеников, в течение четырех месяцев подвергали жестким пытками в темнице, что в последствие привело к тому, что многие язычники решились принять христианскую веру.

День Вадима Ключника: что нельзя делать 22 апреля
Фото: UnsplashUnsplash

В народном календаре этот день отмечен как Вадим Ключник. Наши предки обязательно посещали родники, очищали и читали над водой в ключах молитвы, набирали домой, пили и умывались ею. В целом к воде в этот день было особо бережное отношение.

В этот день считалось хорошей приметой встать как можно раньше, чтобы привлечь удачу и успех. Также рекомендовалось провести уборку в доме, таким образом "выметая" все болезни и несчастья.

В этот день запрещалось

  • Брать и давать деньги в долг
  • Менять прическу, стричь волосы и ногти
  • Сплетничать и осуждать кого-то
  • Садится на подоконник одиноким девушкам
  • Использовать рваные скатерти или поврежденную посуду
  • Смотреться в зеркало, когда в него смотрит кто-то еще
  • Использовать чужую одежду, полотенца или платки

День Родиона Ледолома: что нельзя делать 21 апреля

Погодные приметы

  • Ветреный день предвещает хороший урожай в этом году
  • Красное небо на закате сулит ветреную погоду на следующий день.
  • Сороки летают высоко - дождя не предвидится.
  • Березы дают много сока – лето будет дождливым.
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