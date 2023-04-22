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Зоологи сняли видео, как киты чешутся о песок

Ученые из Университета Гриффита сняли на видео, как горбатые киты чистят свою шкуру о песок. Делают они это в определенном месте, когда проплывают через залив Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд. Сообщил об этом Университет Гриффита.

Зоолог Олаф Мейнеке и его коллеги-ученые прикрепили к шкурам китов трекеры CATS, чтобы следить за их перемещениями. Также на трекере была установлена камера, которая позволяла наблюдать за жизнью китов.

Выяснилось, что горбатые киты, когда плывут через Голд-Кост опускаются на глубину до 49 метров, чтобы поваляться на дне и почесать шкуру. Дно залива покрыто песком и мелким щебнем. На шкуру китов это действует как скраб, который помогает удалять налипших моллюсков, часто прикрепляющихся к китам в тропических и субтропических водах.

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