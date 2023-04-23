Россияне перечислили любимые продукты из магазинов времен СССР

Любимые продукты из ассортимента магазинов времен СССР перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». На дискуссию пользователей сети натолкнуло старое фото с изображением столичного продмага.

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Многие вспомнили, что в торговых точках стояли аппараты по разливу сока. По словам комментаторов, напитки были вкусными и натуральными.

«Томатного захотелось», «Как не хватает этих соков», — заностальгировали пользователи.

Комментаторы назвали и другие продукты, по которым они скучают.

«Яблоки, груши, вишня, сливы, клубника, абрикосы, персики, арбузы-дыни, виноград — все это было по сезону», «Бананы быстро разбирали, портиться они не успевали», «Помню сок в банках — томатный, яблочный, гранатовый и березовый», — написали они.

Фолловеры отметили, что ассортимент продуктов в магазинах СССР строго зависел от сезонности, но еда была всегда свежей и качественной.