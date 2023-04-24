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Что нельзя делать 24 апреля в Антипов день

24 апреля православная церковь вспоминает ученика Иоанна Богослова, святого Антипа Пергамского, а в народе эта дата отмечена как день Антипа Водогона.

Что нельзя делать 24 апреля в Антипов день
© Unsplash

В народе верили, что если в этот день вода в реках сильно разлилась, значит летом будет хороший урожай.

Что нельзя делать в Антипов день, а также какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 24 апреля

  • В Антипов день нельзя ссориться и спорить с родными, иначе в семью могут прийти неприятности.
  • От больших денежных трат стоит воздержаться: это приведет к финансовым проблемам.
  • Нельзя мыть окна: наши предки верили, что нечистая сила станет в дом заглядывать.
  • Не стоит сеять что-то в огороде: саженцы скоро погибнут. Пересадку комнатных растений также необходимо перенести на другой день, поскольку они не приживутся.
  • Нельзя в этот день стирать детские вещи: согласно верованиям, это простое действие может негативно сказаться на здоровье малышей.
  • Нельзя злословить и делать что-то плохое: это вернется сторицей.

Что можно делать 24 апреля

  • В Антипов день необходимо добрым словом поминать усопших. Высказываться о них плохо запрещено.
  • Если болят зубы, эта дата отлично подходит для лечения: все пройдет успешно. А вот вырывать зубы нельзя: согласно поверьям, можно в ближайшее время лишиться и многих других.
  • Провести время с детьми: в семье будет мир и спокойствие.
  • Убрать в доме: наведение порядка и расхламление принесет удачу и семейное счастье.

3 популярные приметы, которые имеют научное объяснение

Народные приметы 24 апреля

  • Дождь в Антипов день обещает много грибов.
  • Если к этой дате еще не прилетели ласточки, весна будет долгой и холодной.
  • Много звезд на небе в эту дату предвещает хороший урожай.
  • Если ива распушилась к Антипову дню, значит заморозков больше не будет.
  • Кролик перебежал дорогу — к счастью.
  • Зацвела верба — погода будет теплой.
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