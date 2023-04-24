Что нельзя делать 24 апреля в Антипов день
24 апреля православная церковь вспоминает ученика Иоанна Богослова, святого Антипа Пергамского, а в народе эта дата отмечена как день Антипа Водогона.
В народе верили, что если в этот день вода в реках сильно разлилась, значит летом будет хороший урожай.
Что нельзя делать в Антипов день, а также какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 24 апреля
- В Антипов день нельзя ссориться и спорить с родными, иначе в семью могут прийти неприятности.
- От больших денежных трат стоит воздержаться: это приведет к финансовым проблемам.
- Нельзя мыть окна: наши предки верили, что нечистая сила станет в дом заглядывать.
- Не стоит сеять что-то в огороде: саженцы скоро погибнут. Пересадку комнатных растений также необходимо перенести на другой день, поскольку они не приживутся.
- Нельзя в этот день стирать детские вещи: согласно верованиям, это простое действие может негативно сказаться на здоровье малышей.
- Нельзя злословить и делать что-то плохое: это вернется сторицей.
Что можно делать 24 апреля
- В Антипов день необходимо добрым словом поминать усопших. Высказываться о них плохо запрещено.
- Если болят зубы, эта дата отлично подходит для лечения: все пройдет успешно. А вот вырывать зубы нельзя: согласно поверьям, можно в ближайшее время лишиться и многих других.
- Провести время с детьми: в семье будет мир и спокойствие.
- Убрать в доме: наведение порядка и расхламление принесет удачу и семейное счастье.
Народные приметы 24 апреля
- Дождь в Антипов день обещает много грибов.
- Если к этой дате еще не прилетели ласточки, весна будет долгой и холодной.
- Много звезд на небе в эту дату предвещает хороший урожай.
- Если ива распушилась к Антипову дню, значит заморозков больше не будет.
- Кролик перебежал дорогу — к счастью.
- Зацвела верба — погода будет теплой.