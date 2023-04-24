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«Дайте мне это»: при покупке чего советские граждане краснели больше всего

В Советском Союзе было немало табуированных тем: секс, личная и интимная гигиена, некоторые — стыдные, как считалось — болезни. Больше всего товаров, связанных со всем этим, продавалось в аптеках. Приходить за ними старались рано утром или поздно вечером, когда там почти не было посетителей. При этом, как правило, наведывались в аптеку, расположенную в соседнем районе, чтобы не дай Бог не стать объектом обсуждения местных пенсионерок.

«Дайте мне это»: при покупке чего советские граждане краснели больше всего
© Русская семерка

Резиновые изделия №2

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Так в СССР назывались средства контрацепции — презервативы. Отечественная промышленность освоила их производство еще в 1950-х, и они массово и свободно продавались в аптеках. Другое дело, что приобретать их стеснялись. Женщины боялись прослыть ночными бабочками, а мужчины — не желали стать объектом пересудов со стороны аптекарш. В еще большее замешательство приводил вопрос о размере. Признаться и купить самый маленький — первый — отваживались единицы. Да и третий — самый большой — брали не очень, опасаясь показаться извращенцем. Так что и в этом вопросе советских граждан вскоре уравняли, оставив в продаже лишь «двойку» — изделия среднего размера.

Вазелин

Казалось бы, что стыдного может быть в покупке этого в общем-то безобидного средства. Все дело в вышеупомянутых резиновых изделиях. Большинство презервативов в СССР производились в тальковой обсыпке, предотвращающей слипание резины. А потому использовать их можно было только с лубрикантами. Таковых, конечно, в советских аптеках не было. А вот вазелин — был. Так что, если человек покупал презервативы и вазелин, всей очереди было понятно — вечером у него будет секс. Ну а если покупателем был молодой симпатичный мужчина, то и вовсе могли подумать о сексе однополом!

Лекарства от венерических заболеваний

Скрыть «стыдную болезнь» — сифилис или гонорею — в СССР было непросто. Зараженных ставили на учет в вендиспансере, выявляли круг контактов, которым также следовало сдать анализы на ЗППП, извещали о болезни родных и близких. В общем вскоре заболевший становился изгоем, за спиной которого перешептывались и тыкали пальцем. Избежать огласки можно было единственным способом — выпросить у провизора трихопол без рецепта. Это было стыдно вдвойне: мало того, что лекарство очень своеобразное, так еще за него приходилось предлагать взятку. Не обязательно денежную, но, как минимум, в виде коробки конфет или бутылки вина. А давать взятки советский человек категорически не умел…

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