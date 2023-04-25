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Почему прогулки опасны для кошек

Пока одни хозяева кошек за всю жизнь питомцев ни разу не выпускают их на улицу, другие убеждены – кошкам необходимо гулять хотя бы раз в месяц.

Почему прогулки опасны для кошек
© Unsplash

Подробнее о том, кто прав в этом споре – в материале "Рамблера".

Если домашние кошки, в среднем, живут 15-17 лет, то бездомные, как правило, уходят из жизни уже спустя пять лет. Все дело в том, что городская среда – крайне опасное место для котов.

Во-первых, непривитые питомцы рискуют подхватить серьезные недуги. Так, вирус кошачьего кальцивироза очень заразен и может сохраняться в окружающей среде до недели. При этом смертность от него достигает 60%.

Во-вторых, даже если кошке удастся избежать вирусов, она рискует столкнуться с рядом других опасностей. Например, попасть под колеса машины, съесть испорченные продукты, подраться с другими животными или потеряться.

Если же вы уверены, что вашей любимице понравится на улице, к прогулке стоит подойти со всей ответственностью. Прежде всего необходимо привить кошку от бешенства и от других вирусных заболеваний. Кроме того, не забудьте обработать шерсть животного от блох.

Привычки кошек, которые приводят людей в недоумение

Выгуливать кошку нужно на поводке, который закрепляется на шее и груди. Для начала нужно дать кошке время, чтобы она привыкла к аксессуару, а затем можно отправиться на прогулку. Выбирайте для этих целей безопасную площадку, которую кошка сможет исследовать.

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