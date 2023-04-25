Моногамия и похищение детенышей: 5 неожиданных фактов о пингвинах
25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов, который призывает людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия Земли.
Пингвины – удивительные нелетающие морские птицы, которые превосходно плавают и ныряют.
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Моногамия
Это зависит от вида, но, как правило, большинство пингвинов однолюбы. Для этих птиц свойственно образовывать пары раз и на всю жизнь.
Похищение детенышей
Императорские пингвины крайне озабочены своим потомством. Более того, если у самки погибает детеныш, она может похитить чужого.
Бесстрашие
Пингвины не боятся людей. Они привыкли к тому, что на земле их не поджидают опасности, поэтому эти птицы без страха подпускают к себе людей и даже дают себя погладить.
Космические колонии
В Антарктиде живет так много императорских пингвинов, что их колонии можно увидеть из космоса. За счет этого ученые могут изучать птиц, следить за их численностью и передвижениями.
Агрессия
Вопреки распространенному мнению, не всех пингвинов можно назвать безобидными. Каменные пингвины бывают весьма агрессивны и даже могут напасть, если кто-то им не понравится.