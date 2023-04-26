195 лет назад началась Русско-турецкая война

195 лет назад российский император Николай I объявил войну Турции. Этому событию предшествовали недружественные действия со стороны Османской империи в адрес России: расторжение заключённых ранее межгосударственных соглашений, закрытие черноморских проливов и выдворение российских подданных с турецких территорий.

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Из-за численного превосходства врага и охватившей русские войска эпидемии холеры война была очень тяжёлой для российской армии, однако силы османов всё равно были разгромлены. В результате по условиям Адрианопольского мира Турция признала российскими обширные территории на Кавказе и в дельте Дуная, а также гарантировала России беспрепятственное судоходство в черноморских проливах. Кроме того, Османская империя согласилась на расширение автономии покорённых ею христианских народов на Балканах.

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26 апреля 1828 года Российская империя объявила войну Турции. По итогам боевых действий Россия получила территории на Кавказе и в Бессарабии, а также добилась расширения автономии христианских народов на Балканах.

Повод для войны

Отношения между Россией и Османской империей обострились в 1820-е годы на фоне Греческой национально-освободительной революции против турецкого господства. Попытки османов подавить народные выступления сопровождались зверствами в отношении мирного населения.

«Александр I придерживался в международных отношениях принципа легитимизма, считая турецкого султана законным правителем всей Османской империи и пытаясь защищать права христианских подданных османов дипломатическим путём. Но переговоры не давали никакого эффекта. Когда царём стал Николай I, позиция официального Санкт-Петербурга изменилась. Россия начала оказывать восставшим грекам открытую поддержку», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В 1827 году Россия, Великобритания и Франция провели Лондонскую конференцию, по итогам которой потребовали от Османской империи предоставить Греции автономию и разрешить грекам покупать турецкую собственность. После того как султан отказался идти на уступки в этих вопросах, союзники решили оказать военно-политическое давление на турок силами своих флотов.

В октябре 1827 года командование англо-франко-российской эскадры, находившейся у берегов Греции, потребовало от руководства турецко-египетского флота прекратить боевые действия против греков. Этот ультиматум не был принят, и корабли союзников 20 октября в Наваринском сражении полностью разгромили османский флот. Решающую роль в этих событиях сыграли российские моряки.

По словам историков, султан Махмуд II после Наваринского сражения пришёл в ярость. Он выдворил подданных России из своих владений, объявил о расторжении всех соглашений с официальным Санкт-Петербургом, закрыл пролив Босфор для российских кораблей и обратился к мусульманскому населению Османской империи с воззванием начать джихад.

В ответ на действия султана Николай I 26 апреля 1828 года подписал манифест «Об открытии войны с Оттоманской Портою». Сухопутные боевые действия против турок было решено вести на Кавказе и на Балканах, а морские — в Чёрном и Средиземном морях.

«Несомненный успех»

На Дунайском театре военных действий против турецкого корпуса (численность которого в различных источниках оценивается от 184 тыс. до 230 тыс. человек) выступила 95-тысячная русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Петра Витгенштейна. В Закавказье против 50-тысячной османской группировки действовал 25-тысячный корпус генерала Ивана Паскевича.

7 мая 1828 года армия Витгенштейна перешла границу и примерно за месяц установила контроль над территорией вассальных по отношению к Османской империи Дунайских княжеств. Летом русские войска одержали победу под Базарджиком (современный Добрич, Болгария). 11 октября русским сдался гарнизон крепости Варна. Однако основные силы османов оставались в укреплённом лагере в районе Шумлы (современный Шумен, Болгария).

В это время в российских войсках началась эпидемия холеры, которая привела к колоссальным потерям личного состава. Армия нуждалась в пополнениях и не могла нанести решающий удар по османам.

В то же время летом 1828 года на Кавказском театре боевых действий русские войска заняли ряд важных для турецкой армии крепостей. Кроме того, силы Паскевича взяли под контроль хорошо укреплённую турецкую крепость Карс.

В конце 1828 года российская средиземноморская эскадра блокировала пролив Дарданеллы и лишила турок возможности доставлять продовольствие в Константинополь. В столице Османской империи начался голод, спровоцировавший волнения среди городского населения.

К тому моменту Николай I сменил руководство российских сил на Балканах. Их новым командующим стал генерал Иван Дибич.

«Дибич и Паскевич были блестящими военными дарованиями, настоящими титанами российской армии эпохи Николая I. Их решения предопределили дальнейший ход войны», — рассказал в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин.

В 1829 году боевые действия активизировались. В июне русская армия разбила турок в сражении при Кулевче, а затем овладела Силистрией. Дибич перешёл Балканы и вынудил капитулировать османский гарнизон Адрианополя. В Закавказье российские силы заняли Эрзурум и вышли к Трапезунду.

В свою очередь, российский флот успешно действовал на Чёрном море. Широкую известность получил бой 18-пушечного российского брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского с двумя турецкими линейными кораблями (110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем»), произошедший 26 мая 1829 года. Благодаря мужеству и умелым действиям русских моряков оба турецких корабля вынуждены были ретироваться с серьёзными повреждениями.

По словам историков, поражения на суше и на море, а также приближение российских войск к Константинополю сделали власти Османской империи более сговорчивыми.

«Для России война оказалась победоносной. Она позволила обеспечить расширение влияния империи на юг», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

14 сентября 1829 года между Россией и Османской империей был подписан Адрианопольский мирный договор. Согласно его условиям, в состав Российской империи переходили дельта Дуная с прилегающими островами и черноморское побережье между рекой Кубань и Аджарией. Османская империя также официально признавала переход в состав России Картлийско-Кахетинского и Имеретинского царств, Мегрельского и Гурийского княжеств, а также Эриванского и Нахичеванского ханств. Российским предпринимателям предоставлялось право свободной торговли в Османской империи, а российским кораблям — возможность свободного судоходства в черноморских проливах. Помимо этого, Адрианопольский договор даровал широкую автономию в составе Османской империи Дунайским княжествам и подтверждал автономию Сербии.