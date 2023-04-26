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Мужчина оцарапал пятку и потерял ногу

41-летний житель штата Южная Каролина Стив Райс поранил ногу на пробежке, это привело к сепсису и ампутации. Об этом пишет Newsweek.

Мужчина оцарапал пятку и потерял ногу
© Pxhere

Райс повредил пятку на пробежке, вернулся домой и сразу обработал царапину мазью и антибиотиком. Через два дня он перестал осознавать, что делает. Мужчина предполагает, что ходил по дому без одежды и носил кувшин с яблочным соком как маленького ребенка.

Родственники вызвали скорую помощь, но Стив не позволял врачам к себе приблизиться. Его смогли увезти в больницу, только когда он обессилел и перестал сопротивляться. В клинике выяснилось, что следствием раны стал сепсис, который, в свою очередь, вызвал психоз. Ногу Стива Райса пытались спасти, но в итоге ампутировали ниже колена.

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По словам главного врач больницы в Денвере (Колорадо, США) Кевина Чанга, на сепсис часто указывают отклонения психики, хотя этот сигнал неочевиден. Пациенты могут впасть в летаргический сон, чувствовать себя угнетенно или окрыленно, проявлять агрессию. При этом у них учащается дыхание и понижается кровяное давление.

Врач напомнил, что у разных пациентов симптомы заражения неодинаковы. Это могут быть и боли в теле, и тошнота, и лихорадка. Нередко из-за септического шока образуются тромбы в кровеносных сосудах, которые лишают конечности кислорода и приводят к ампутации ради спасения человека.

Ранее танцовщица потеряла руки и ноги после укуса комара.

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