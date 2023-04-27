Мартын Лесогон: что нельзя делать 27 апреля

27 апреля отмечается народный праздник Мартын Лесогон. Православная церковь в эту дату вспоминает Мартина Иповедника. Считалось, что он был покровителем леса, поэтому в этот день оживала жизнь в лесах.

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В этот день наши предки приманивали к дому ворон. На пороге ставили миску с кашей или крупой и ждали, пока птицы прилетят за едой. Считалось, что если 27 апреля покормить ворона, то он будет охранять дом от злых духов.

Среди наших предков было принято гадать на будущее в день Мартына. Считалось удачным, если сегодня человек увидит журавля. Две птицы сулили скорую свадьбу и большую любовь, а целая стая предсказывала богатство.

В эту дату нужно проснуться как можно раньше, чтобы все успеть. Чем раньше человек начал работать, тем успешнее будет его год.

Что нельзя делать 27 апреля

Так как считалось, что в эту дату оживает лес, запрещалось туда ходить. Наши предки верили, что звери становятся более агрессивными, поэтому был риск нападения диких животных.

Также нельзя контактировать с лисами, прогонять и обижать животное. Считается, что тот, кто ослушается этого запрета, будет несчастным весь следующий год.

В эту дату нельзя обманывать и лицемерить, иначе в будущем человек сам пострадает от своего поступка. Не стоит в эту дату давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Народные приметы на 27 апреля