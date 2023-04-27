$81.63+0.0890.14+0.11

Мартын Лесогон: что нельзя делать 27 апреля

27 апреля отмечается народный праздник Мартын Лесогон. Православная церковь в эту дату вспоминает Мартина Иповедника. Считалось, что он был покровителем леса, поэтому в этот день оживала жизнь в лесах.

Мартын Лесогон: что нельзя делать 27 апреля
© Unsplash

В этот день наши предки приманивали к дому ворон. На пороге ставили миску с кашей или крупой и ждали, пока птицы прилетят за едой. Считалось, что если 27 апреля покормить ворона, то он будет охранять дом от злых духов.

Среди наших предков было принято гадать на будущее в день Мартына. Считалось удачным, если сегодня человек увидит журавля. Две птицы сулили скорую свадьбу и большую любовь, а целая стая предсказывала богатство.

В эту дату нужно проснуться как можно раньше, чтобы все успеть. Чем раньше человек начал работать, тем успешнее будет его год.

Что нельзя делать 27 апреля

Так как считалось, что в эту дату оживает лес, запрещалось туда ходить. Наши предки верили, что звери становятся более агрессивными, поэтому был риск нападения диких животных.

Также нельзя контактировать с лисами, прогонять и обижать животное. Считается, что тот, кто ослушается этого запрета, будет несчастным весь следующий год.

Почему нельзя фотографировать Эйфелеву башню ночью

В эту дату нельзя обманывать и лицемерить, иначе в будущем человек сам пострадает от своего поступка. Не стоит в эту дату давать обещания, которые вы не сможете выполнить.

Народные приметы на 27 апреля

  • Если зацвела ива, морозов не ждите;
  • Если водоемы вышли из берегов, будет хороший урожай;
  • Увидели пчел — будет хорошая погода;
  • Много сока в березе — ждите позднюю осень;
  • Если пошел дождь, то май будет пасмурным.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий