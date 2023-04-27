Откуда появилось выражение "перемывать кости"

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал выражение "перемывать кости". Обычно его употребляют, говоря о тех, кто сплетничает и обсуждает других.

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Несмотря на широкую популярность данного фразеологизма, немногие знакомы с его историей происхождения. Подробнее о ней – в материале "Рамблера".

Специалисты сходятся во мнении, что выражение "перемывать кости" досталось нам по наследству от славянских народов.

Дело в том, что у наших предков долгое время сохранялся обычай эксгумировать покойника через несколько лет после его похорон, омывать кости, а затем хоронить снова. Что удивительно, в некоторых регионах – например, в Словении, подобные обряды сохранялись вплоть до XX века.

В разных местах у людей были разные мотивы для вторичного погребения. Где-то людям важно было проверить, что душа покойного освободилась – считалось, что это происходит лишь тогда, когда от тела остаются одни кости. Где-то народ опасался, что нераскаявшийся грешник выйдет из могилы и превратится в вампира.

Если труп выкапывали и обнаруживали, что он не разложился, это могли объяснить тем, что при жизни покойник много грешил. Во время обрядов люди обсуждали покойного, вспоминали истории, связанные с ним.