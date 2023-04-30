Что нельзя делать в день Зосима Пчельника 30 апреля

Православная церковь 30 апреля чтит память Зосима Соловецкого. В народе его считали покровителем пчел и прозвали Пчельников, так как к этому времени пчеловоды вывозили улья на пасеки.

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С этой датой связано много примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Поверья гласят, что 30 апреля нельзя лениться, чтобы не спугнуть удачу. Наши предки верили, что сегодня надо трудиться как пчела, чтобы весь год сопутствовал успех в делах.

Не стоит в день Зосима Пчельника ругаться и повышать голос, иначе можно привлечь в дом нечистую силу, которая будет мешать во всех начинаниях. По этой же причине на Руси не ставили на видном месте веник, чтобы его не утащила ведьма.

30 апреля плохой приметой считалось рассказывать плохие сны. Если ослушаться, эти сны сбудутся в течение 40 дней. Также не стоит сегодня отправляться в долгое путешествие, иначе оно принесет несчастья, и надевать новую одежду — она быстро испортится.

Еще один запрет касался хлеба. Согласно древним поверьям, вечером в день Зосима Пчельника нельзя печь хлеб: наши предки верили, что можно замесить туда беды.

Если в этот день вас ужалила пчела или укусило другое насекомое, стоит задуматься о правильности своих поступков. Кроме того, приметы гласят, что, если начать день с ложки меда, будет крепкое здоровье.

Погодные приметы: