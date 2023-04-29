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Собака сбежала от хозяина и через месяц пришла к прежнему дому

Золотистый ретривер Купер покинул нового хозяина в Ирландии. Собака вернулась в прежний дом, для чего прошла больше 64 километров за месяц. Об этом пишет Belfast Live.

Собака сбежала от хозяина и через месяц пришла к прежнему дому
© Pxhere

Предыдущие владельцы отдали ретривера в приют, откуда его взял фотограф из города Дангэннон. Куперу было тяжело привыкнуть к новому дому, и он сбежал в первый день присутствия там. По словам нового хозяина пса, тот бежал очень быстро и догнать его не получилось.

Мужчина нашел Купера только через 26 дней. Ретривер был в Тоберморе — деревне, где жили его предыдущие хозяева. Как подсчитали сотрудники организации по поиску животных, собака прошла более 64 километров через леса и вдоль дорог. Купер шел, как правило, ночью, не контактируя с людьми.

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Новый хозяин забрал ретривера к себе домой. Мужчина отметил, что пес заметно похудел и ослаб. Теперь предприняты дополнительные меры на случай, если Купер захочет снова сбежать, но хозяин надеется, что питомец теперь навсегда дома.

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